Cancerul de sân la bărbaţi

Cancerul mamar este frecvent asociat cu genul feminin, însă și bărbații pot dezvolta această patologie. Deși rar (aproximativ 1% din totalul cazurilor de cancer mamar), afecțiunea apare la nivelul țesutului glandular mamar redus existent la bărbați. În ultimele decenii, incidența a înregistrat o creștere globală de aproximativ 20-25%, posibil pe fondul îmbătrânirii populației și al factorilor de risc, precum obezitatea și dezechilibrele hormonale.

Boala apare cel mai frecvent între 60 și 70 de ani, iar tumorile sunt localizate de obicei sub mamelon, manifestându-se ca noduli duri, unilaterali, nedureroși și persistenți. Deși există numeroase date privind cancerul mamar la femei, informațiile despre epidemiologia și etiologia la bărbați rămân limitate.

Istoric, prima descriere documentată aparține lui John Arderne (secolul al XIV-lea), iar prima analiză modernă a fost realizată în 1927 de Wainwright, pe un lot extins de cazuri. În prezent, abordarea diagnostică și terapeutică este similară cu cea utilizată la femei, subliniindu-se importanța depistării precoce, care poate asigura rate de supraviețuire la 5 ani de peste 80-90%.

Recunoașterea simptomelor timpurii este esențială. Semnele includ apariția unui nodul ferm, modificări cutanate (eritem, încrețire), retracția mamelonului sau secreții mamelonare. Aceste manifestări sunt adesea ignorate sau confundate cu afecțiuni benigne, precum ginecomastia, care se caracterizează printr-o creștere bilaterală și difuză a sânilor. Spre deosebire de aceasta, cancerul se prezintă tipic ca o forma­țiune localizată unilateral.

Factorii de risc includ istoricul familial, mutațiile genetice (în special BRCA), afecțiunile testiculare, terapiile hormonale, obezitatea și consumul de alcool. În acest context, autoexaminarea periodică și controalele medicale regulate sunt importante, mai ales pentru persoanele din grupele de risc. Investigațiile ima­gistice, precum ecografia și mamografia, contribuie la stabilirea diagnosticului.

Tratamentul în stadiile incipiente constă, de regulă, în mastectomie, chirurgia conservatoare fiind rar aplicabilă din cauza particularităților anatomice. Terapia adjuvantă este individualizată, iar multe dintre strategiile utilizate la femei sunt extrapolate și la bărbați.

Pe lângă implicațiile medicale, impactul psihologic este semnificativ. Pacienții pot experimenta rușine, anxietate, stigmatizare și dificultăți legate de identitate, având în vedere asocierea culturală a bolii cu genul feminin. Aceste aspecte subliniază necesitatea unei abordări multidisciplinare.

În concluzie, cancerul mamar la bărbați, deși rar, necesită o atenție sporită. Diagnosticul precoce, informarea corectă și accesul la îngrijiri adecvate sunt esențiale pentru îmbunătățirea prognosticului.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)