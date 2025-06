Când luăm vitamina C

Data: 05 Iunie 2025

Organismul uman nu își poate produce singur vitamina C de care are nevoie, de aceea este indicat să consumăm alimente bogate în această vitamină sau să luăm suplimente. Vitamina C poate fi administrată în orice moment al zilei, însă pentru a crește absorbția ei în organism și pentru a evita un eventual disconfort gastric este recomandat să o luăm în prima parte a zilei, între orele 9:00 şi 11:00, sau chiar la primele ore ale dimineții, pe stomacul gol, deoarece în prima parte a zilei organismul este mai receptiv la asimilarea nutrienților.

Cei care nu pot tolera consumul pe stomacul gol pot să ia vitamina C și în timpul mesei, a recomandat la Digi 24 medicul Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă. (I. N.)