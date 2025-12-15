Legătura dintre problemele tiroidiene și căderea părului

Data: 18 Decembrie 2025

Căderea părului între anumite limite face parte din ciclul natural de viață al foliculilor capilari, un proces fiziologic absolut normal. În medie, pierdem zilnic între 50 și 100 de fire de păr. Dar, dincolo de disconfortul de ordin estetic, căderea părului poate fi un indiciu discret și frecvent trecut cu vederea al unei disfuncții tiroidiene, spun specialiştii.

Modificările care pot să apară la nivelul funcției tiroidiene, atât hipotiroidismul, cât și hipertiroidismul, pot avea un impact direct asupra sănătății părului, iar această legătură este în general mai puțin cunoscută de publicul larg. Dezechilibrele hormonale cauzate de problemele tiroidei pot altera ciclul de creștere a părului, ducând la o cădere difuză a firelor de păr și, în consecință, la rărirea lor, explică un medic specialist în domeniu, dr. Javier Pedraz, director medical al unei cunoscute clinici din Madrid, citat de publicația spaniolă 20minutos.

Această legătură este demonstrată cu atât mai mult în cazul alopeciei areata, o formă de cădere a părului de origine autoimună, care poate să apară la pacienții cu afecțiuni tiroidiene autoimune, cum ar fi tiroidita Hashimoto sau boala Graves. În aceste cazuri, sistemul imunitar poate `ataca” atât glanda tiroidă, cât și foliculii de păr.

Această glandă joacă un rol crucial în producerea hormonilor esențiali pentru reglarea metabolismului și buna funcționare a întregului organism, inclusiv a foliculilor de păr. Hormonii tiroidieni (denumiți T3 și T4) influențează direct durata și ritmul fazelor de creștere a firelor de păr. Când glanda tiroidă întâmpină probleme de funcționare, ciclul normal de creștere a părului va fi afectat în mod diferit, în funcție de natura disfuncției tiroidiene.

În cazul hipotiroidismului, producția de hormoni tiroidieni scade, ceea ce încetinește faza de creștere a firelor de păr, care astfel devin mai fragile, mai uscate și mai predispuse la cădere.

Subțierea și pierderea părului se accelerează și în situația opusă, când tiroida este hiperactivă, producând în exces hormonii specifici în hipertiroidism.

Prin urmare, pentru cei care se confruntă cu o cădere anormală și persistentă a părului este recomandat ca investigațiile medicale să includă și o evaluare endocrinologică, însemnând analiza completă a markerilor tiroidieni (TSH, T3, T4).

După ce problema a fost identificată, este nevoie de o abordare complexă, care să includă și tratament endocrinologic, pe lângă tratamentele specifice de stimulare a creșterii părului. În general, odată ce funcția tiroidiană va fi reechilibrată, părul revine treptat la densitatea normală, însă procesul poate dura și câteva luni.

În plus, pentru a evita exacerbarea procesului de cădere a părului, este important să mențineți o dietă echilibrată, bogată în fier, zinc și seleniu, să evitați pe cât posibil stresul și să vă odihniți suficient. De asemenea, atât timp cât există un dezechilibru hormonal, evitați tratamentele agresive pentru păr, care implică procese chimice intense (decolorare, vopsire), și utilizarea excesivă a căldurii (uscător, placă). (I.N.)