Au apărut deja primele cazuri de gripă din acest sezon, cu aproape 3-4 săptămâni mai devreme decât în ultimii doi ani, potrivit celui mai recent raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (EC
Când reacția la frig devine urgență medicală
Organismul reacționează în mod natural la frig prin vasoconstricție, adică o îngustare a vaselor sanguine de la nivelul pielii și al membrelor. Apare astfel senzația de rece, dar există și riscul de degerături în cazul expunerii prelungite la frig, iar efectele vasoconstricției pot fi și mai severe în cazul pacienților cu sindrom Ray- naud, o afecțiune a vaselor sanguine, explică un expert din Marea Britanie, citat de cotidianul The Independent. Senzația de rece, amorțeala, durerea resimțită ca o arsură și decolorarea sau învinețirea degetelor sunt normale la frig, dar dacă aceste simptome persistă este cazul să apelați cât mai repede la un medic. (I.N.)