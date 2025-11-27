Când reacția la frig devine urgență medicală

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 27 Noiembrie 2025

Organismul reacționează în mod natural la frig prin vaso­constricție, adică o îngustare a vaselor sanguine de la nivelul pielii și al membrelor. Apare astfel senzația de rece, dar există și riscul de degerături în cazul expunerii prelungite la frig, iar efectele vasoconstricției pot fi și mai severe în cazul pacienților cu sindrom Ray- ­naud, o afecțiune a vaselor sangu­ine, explică un expert din Marea Britanie, citat de cotidianul The Independent. Senzația de rece, amorțeala, durerea resimțită ca o arsură și decolorarea sau învinețirea degetelor sunt normale la frig, dar dacă aceste simptome persistă este cazul să apelați cât mai repede la un medic. (I.N.)

