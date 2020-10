Ceaiul de trandafir, un cocteil de antioxidanți

Trandafirii au fost folosiți în scopuri medicinale de mii de ani, oferind numeroase beneficii pentru sănătate. Ceaiul de trandafiri nu conține cafeină în mod natural și, prin urmare, ar putea fi un înlocuitor excelent pentru unele dintre cele mai frecvente băuturi fierbinți cu cofeină și, deci, o opțiune potrivită pentru cei care doresc să evite această substanță. Ceaiul de trandafiri este alcătuit în principal din apă, de aceea consumul acestuia este o modalitate bună de a crește aportul de lichide, ceea ce poate ajuta și la scăderea în greutate.

Familia trandafirilor are peste 130 de specii și mii de soiuri. Toți trandafirii sunt comestibili și pot fi folosiți în ceai. Unele soiuri sunt dulci, iar altele mai amare. Oricum, ceaiul de trandafiri este o băutură aromatică, obținută din petale parfumate și boboci de flori de trandafir.

Principalele surse de antioxidanți din ceaiul de trandafiri sunt polifenolii, care reduc riscul anumitor tipuri de cancer, boli de inimă, diabet de tip 2 și protejează creierul de boli degenerative. Conținutul de fenol și activitatea antioxidantă a ceaiului de trandafiri sunt egale sau chiar mai mari decât cele din ceaiul verde.

Ceaiul de trandafir este deosebit de bogat și în acid galic, compus antioxidant ce reprezintă 10-55% din conținutul total de fenol al ceaiului, cu efecte anticancerigene, antimicrobiene, antiinflamatorii și analgezice. Este, de asemenea, bogat în pigmenți colorați, care sunt asociați cu o bună sănătate a tractului urinar și a ochilor, o memorie îmbu­nă­tățită, o îmbătrânire sănătoasă și un risc mai scăzut de apariție a unor tipuri de cancer.

Este important de știut că apa fierbinte nu poate să extragă toți antioxidanții din petalele de trandafir, de aceea este de preferat să completăm tratamentul cu extractele din petale de trandafir, care au o activitate antioxidantă cu 30-50% mai mare decât ceaiul de trandafir, dar împreună au o ac­ți­une sinergică.

Ceaiul de trandafiri are efecte bune și în tratarea demenței, convulsiilor, induce relaxare, reduce stresul și are efecte antidepresive, diminuează severitatea reacțiilor alergice, are proprietăți antibacteriene, îmbunătățește rezistența la insulină și sănătatea inimii. Food and Drug Administration (FDA), organismul de reglementare din SUA, recunoaște patru specii de trandafiri ca fiind în general sigure sub forma extrasă - Rosa alba, Rosa centifolia, Rosa damascena și Rosa gallica.

Cum se prepară ceaiul din petale de trandafir

Puteți folosi petale proaspete sau uscate. În ambele cazuri asigu­rați-vă că petalele nu conțin pesticide! Prepararea ceaiului din petale proaspete se face din aproximativ două căni de petale spălate, pe care le fierbeți în trei căni (700 ml) de apă, timp de aproximativ cinci minute. Strecurați, apoi, ceaiul în căni și savurați-l.

Dacă folosiți petale sau boboci uscați, puneți o lingură într-o ceașcă, turnați apă clocotită și lăsați să infuzeze timp de 10-20 de minute. Ceaiul poate fi băut simplu sau îndulcit cu puțină miere. Aroma este ușoară, subtilă și florală și poate varia de la amară la dulce, în funcție de soi.

