Copiii, mai mulți anticorpi COVID decât adulții

Data: 26 Mar, 2021

Un studiu, realizat de Weill Cornell Medicine și publicat în revista ştiinţifică Journal of the American Medical Association (JAMA), ar putea să răspundă parțial la o întrebare asupra căreia cercetătorii îşi concentrează în continuare atenţia: De ce sunt copiii mai puțin afectați de formele simptomatice de COVID-19? Nivelul de anticorpi pe care îi dezvoltă copiii cu vârste sub 10 ani după infectarea cu noul coronavirus sunt mai mari în comparație cu cel dezvoltat de adolescenți și de adulți.

În cadrul studiului menţionat au fost analizate mai mult de 31.000 de teste serologice prelevate la New York, anul trecut, în perioada aprilie-august, precizează agenția France Presse, preluată de Agerpres. Cele mai scăzute niveluri de anticorpi au fost observate la tinerii adulți din categoria de vârstă 19-30 de ani, apoi ele cresc odată cu vârsta, din motive ,,care rămân deocamdată neclare”, potrivit autorilor cercetării.

Nivelul mediu de anticorpi s-a dovedit a fi de două ori mai mare la copiii din grupa de vârstă 1-10 ani decât cel dezvoltat de adolescenți (11-18 ani), care, la rândul lor, prezentau un nivel de două ori mai ridicat de anticorpi decât categoria tinerilor (19-24 ani). Un alt aspect interesant este faptul că testele serologice au indicat prezența noului coronavirus pentru un procent similar de copii, de adolescenți și de adulți. Acest lucru sugerează că micii pacienți, deși sunt în cele mai multe cazuri asimptomatici, ar putea fi un vector important de transmitere pentru maladia COVID-19, concluzionează autorii studiului. (I. M.)