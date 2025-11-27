Cum poate fi ținut sub control diabetul gestațional

Data: 27 Noiembrie 2025

Diabetul afectează tot mai multe viitoare mămici, astfel că, la nivel mondial, una din șase femei însărcinate suferă de această boală, adică 21 de milioane de femei în fiecare an. Unele suferă dinaintea sarcinii de diabet zaharat de tip 1 sau de tip 2, denumit de medici diabet pregestațional, în cazul altora diabetul se declanșează în săptămânile de sarcină, ceea ce specialiştii numesc diabet zaharat gestațional.

În lipsa unui tratament adecvat, boala poate evolua către complicații care pun în pericol sănătatea și chiar viața mamei, dar și a copilului, cum ar fi pre­eclampsia, o complicație manifestată prin tulburări cardiace și metabolice grave. Pentru mamă riscurile nu se limitează la lunile de sarcină, fiind mai predispusă să dezvolte mai târziu în viață diabet de tip 2, în timp ce copiii lor sunt mai expuși unui risc crescut de obezitate, boli cardiovasculare și tulburări metabolice, atrag atenția experții Organizației Mondiale a Sănătății, care a publicat de curând primul său ghid cu recomandări globale pentru gestionarea diabetului în lunile de sarcină.

Aceste recomandări includ adoptarea unui stil de viață sănătos, cu activitate fizică timp de cel puțin 150 de minute pe săptămână, și o alimentație săracă în zahăr. Femeile însărcinate care se știu cu diabet trebuie să-și monitorizeze constant glicemia, nu doar când se duc la medic, ci și acasă, și să urmeze tratamentele recomandate de medic. (I.N.)