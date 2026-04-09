De ce este nevoie să controlăm factorii de risc cardiovasculari ?
Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel mondial, fiind responsabile pentru aproximativ 32% din totalul deceselor globale, majoritatea (peste 85%) fiind reprezentate de infarct miocardic și accident vascular cerebral. Controlul factorilor de risc (fumat, hipertensiune, diabet zaharat, dislipidemie, sedentarism, supragreutate) ar permite prevenirea sau întârzierea apariției acestor patologii severe. Odată instalată boala, controlul lor este și mai important pentru prognosticul pacienților.
De ce este așa de greu să asigurăm un management adecvat al factorilor de risc cardiovasculari? Răspunsul cel mai corect este cel mai simplu - factorii de risc cardiovasculari nu sunt clinic simptomatici. Fumatul nu doare, diabetul zaharat nu doare, hipertensiunea arterială nu doare, dislipidemia nu doare. Cei mai „norocoși” pot prezenta cefalee (hipertensiune arterială), tuse persistentă (fumători), manifestări periferice tegumentare (xantoame/xantelasme - pentru dislipidemie și ischemie - pentru diabetul zaharat, în forme severe) care în final trimit pacienții la medicul cardiolog.
Devine importantă educația pentru sănătate, devine importantă conștientizarea necesității efectuării screeningului cardiovascular. Educația necesită timp și resurse alocate. Asta înseamnă o sarcină în plus pentru medicii specialiști din spitale și policlinici, în special cardiologii, care sunt supraaglomerați cu managementul terapeutic al pacienților la care se manifestă deja boala. Munca în echipă - colaborarea dintre diversele specialități medicale, în special dintre medicul cardiolog cu medicul de familie poate să fie o soluție corectă la această problemă.
În condițiile unui personal medical insuficient, o soluție poate să fie folosirea e-Health în practica medicală curentă. Utilizarea telemedicinei, aplicațiilor mobile medicale, algoritmilor de inteligență artificială poate oferi un ajutor prețios medicului pentru un management mai eficient al factorilor de risc cardiovasculari. Pentru un viitor care nu este prea îndepărtat, aceste tehnici ce au la bază folosirea datelor medicale vor face parte din ceea ce încercăm să definim ca medicină personalizată, adaptată nevoilor fiecărui pacient.
(Conf. univ. dr. Alexandru Scafa-Udriște)
Importanţa datelor medicale pentru viitorul tratamentelor
În activitatea medicală de zi cu zi, fiecare pacient lasă în urmă mai mult decât un diagnostic sau un tratament. Analizele, investigațiile imagistice, evoluția bolii și răspunsul la tratament sunt informații care, puse cap la cap, pot contribui la înțelegerea mai bună a multor afecțiuni.
Medicii și cercetătorii învață din cazuri concrete, compară evoluții și caută răspunsuri la întrebări care, uneori, nu sunt evidente în practica individuală. Pentru acest proces, accesul la date medicale este esențial.
De exemplu, pentru a înțelege de ce un tratament funcționează mai bine la unii pacienți decât la alții sau pentru a identifica din timp complicațiile unei boli este necesară analizarea unui număr mare de cazuri. Fără aceste date, progresul este lent, iar multe decizii rămân bazate pe experiență limitată.
În același timp, este important de subliniat că utilizarea datelor în cercetare se face în condiții stricte de siguranță și confidențialitate. Identitatea pacienților este protejată, iar scopul este exclusiv unul științific: îmbunătățirea diagnosticului și a tratamentului.
Există, uneori, o reticență firească în a permite utilizarea datelor personale. Este o preocupare legitimă. Dar, în același timp, trebuie spus clar: fără contribuția pacienților, cercetarea medicală nu poate evolua în ritmul de care avem nevoie.
Fiecare set de date înseamnă o experiență reală care poate ajuta la găsirea unor soluții mai bune. Iar rezultatele acestor cercetări se întorc, în final, către pacienți - sub forma unor tratamente mai eficiente, a unor intervenții mai sigure și a unei îngrijiri medicale mai bine adaptate.
În acest sens, colaborarea dintre pacient și medic nu se oprește la actul medical propriu-zis. Ea poate continua, în mod indirect, prin contribuția la cercetare.
Medicina modernă se bazează pe date. Iar aceste date există datorită pacienților. Cu cât există mai multă deschidere și încredere, cu atât șansele de progres sunt mai mari.
(Ș.L. Dr. Octavian Andronic)
Rolul vaccinării în sănătatea copilului
Grija față de copii este una dintre cele mai profunde expresii ale iubirii și responsabilității umane. În această grijă se regăsește nu doar atenția pentru nevoile zilnice, ci și preocuparea pentru sănătatea lor pe termen lung. Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai importante forme de prevenție, oferind copiilor protecție împotriva unor boli grave, care altădată puneau în pericol viața și dezvoltarea lor.
În primii ani de viață, organismul copilului este vulnerabil în fața agenților infecțioși, iar sistemul imunitar încă în formare are nevoie de sprijin pentru a face față infecțiilor. Prin vaccinare, organismul este „învățat” să recunoască și să lupte împotriva acestor agenți, fără a trece prin suferința bolii. Astfel, copilul este protejat în mod sigur și controlat, beneficiind de rezultatele progresului medical.
Este firesc ca mulți părinți aflați în fața deciziei de a vaccina copilul să aibă întrebări sau îngrijorări, însă este important ca acestea să fie discutate deschis cu medicul, iar informațiile să provină din surse sigure și competente, în beneficiul copiilor. Vaccinurile utilizate astăzi sunt riguros testate și monitorizate, având un profil de siguranță bine stabilit la nivel internațional.
Vaccinarea nu este doar un act individual, ci și unul comunitar. Protejându-ne propriii copii, contribuim și la protejarea celor mai vulnerabili dintre noi - copiii prea mici pentru a fi vaccinați sau copiii cu afecțiuni medicale care nu pot fi vaccinați complet. Prin vaccinarea propriului copil, contribuim la sănătatea tuturor, prin ceea ce specialiștii numesc formarea „imunității de grup”, reducând astfel răspândirea bolilor în comunitate.
Grija pentru viață și sănătate se împletește cu responsabilitatea față de comunitate. Vaccinarea copiilor nu este doar o alegere medicală personală, ci și un gest de iubire și protecție, prin care le oferim șansa unei copilării sănătoase și a unui viitor mai sigur.
(Dr. Alina Angelica Ciolpan)