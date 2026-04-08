Parteneriat pentru promovarea educației medicale

Centrul de Inovație și e‑Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a încheiat un parteneriat strategic cu Ziarul LUMINA, publicație oficială a Patriarhiei Române. Documentul a fost semnat de reprezentanţii celor două instituţii astăzi, 8 aprilie 2026, în vederea dezvoltării și promovării educației medicale, obiectivul principal fiind facilitarea accesului populației la informații medicale corecte, validate științific și prezentate într‑un limbaj accesibil. Se contribuie, astfel, la creșterea nivelului de alfabetizare în sănătate și la promovarea prevenției. „Educația pentru sănătate reprezintă un pilon esențial al unei societăți moderne. Prin acest parteneriat, ne asumăm un rol activ în diseminarea informației medicale de calitate și în susținerea unei culturi a prevenției, contribuind la creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate în rândul populației”, ne‑a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

Cele două instituții își propun, astfel, să creeze o punte între mediul academic medical și comunitate, promovând un model de comunicare responsabilă, bazată pe rigoare științifică și relevanță socială. „Semnarea acestui parteneriat reprezintă un moment de mare însemnătate, atât pentru Ziarul LUMINA al Patriarhiei Române, cât şi pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» - Centrul de Inovație și e‑Health din Bucureşti. Prin acest demers comun dorim să aducem laolaltă două domenii esenţiale pentru viaţa omului: credinţa şi ştiinţa, într‑o colaborare menită să sprijine familia, sănătatea şi echilibrul comunităţii. Într‑o lume marcată de schimbări rapide, de provocări medicale, sociale şi etice, considerăm că educaţia pentru sănătate este o componentă fundamentală a responsabilităţii noastre ca presă creştină. Misiunea Ziarului LUMINA este de a forma conştiinţe și de a oferi cititorilor informații sigure, echilibrate și întemeiate pe valori. În parteneriat cu una dintre cele mai prestigioase instituții de învăţământ superior de stat din România, dorim să aducem în atenţia cititorilor noştri teme de actualitate: prevenţia bolilor, promovarea unui stil de viaţă sănătos, impactul noilor tehnologii în medicină şi modul în care acestea pot fi folosite pentru binele persoanei şi al familiei”, ne‑a declarat pr. Ştefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator şi directorul Publicaţiilor LUMINA ale Patriarhiei Române.

Potrivit pr. Ştefan Sfarghie, „acest parteneriat nu este doar un acord formal, ci o punte de comunicare între cunoaştere ştiinţifică şi spiritualitate creştină. În acelaşi timp, pentru Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» această colaborare reprezintă o oportunitate de a face cunoscute proiectele, cercetările și inițiativele care aduc medicina mai aproape de oameni. Astfel, prin unirea eforturilor și a competențelor, acest parteneriat afirmă importanța dialogului dintre credință și știință, dintre suflet și rațiune, pentru o cultură a vieții, a responsabilității și a grijii față de aproapele. Este, în fond, o expresie a binelui comun, căruia ambele instituții își dedică lucrarea”.

În cadrul colaborării, va fi publicată săptămânal, în fiecare zi de miercuri, o pagină dedicată sănătății și educației medicale, structurată în trei componente principale: un articol de informare medicală generală, centrat pe înțelegerea patologiilor frecvente; un material dedicat prevenției, care va include recomandări practice pentru menținerea sănătății; un articol privind inovațiile tehnologice emergente în domeniul medical.