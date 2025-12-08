De ce unii pacienți cu pneumonie ajung la complicații cardiace

Data: 11 Decembrie 2025

Atenția cercetătorilor în ceea ce privește cauzele și complicațiile pneumoniei s-a concentrat, în general, până acum strict asupra evolu­țiilor de la nivelul plămânilor. O echipă formată din specialiști în microbiologie și boli cardiovasculare ai facultăților de medicină de la universitățile din Maryland și Alabama (Statele Unite) a vrut să afle însă și de ce unii oameni ajung la complicații cardiace din cauza pneumoniei, în timp ce alții nu.

Statisticile arată că aproximativ o cincime dintre pacienții spitalizați cu pneumonie pneumococică suferă și de o problemă cardiacă care le poate pune viața în pericol. De ce se întâmplă acest lucru?

Pneumonia pneumococică este o inflamație acută a plămânilor cauzată de bacteria Streptococcus pneumoniae, cunoscută și sub denumirea de pneumococ. La aproape o treime dintre pacienții cu acest diagnostic, infecția se răspândește în corp, afectând, pe lângă plămâni, și alte organe vitale, inclusiv inima, cu riscul unor complicații, precum insufi­ci­ență cardiacă, aritmie sau chiar infarct miocardic. Mai mult, pacienții care supraviețuiesc formelor grave de pneumonie pneumococică sunt de patru ori mai predispuși decât cei care nu au trecut prin forma invazivă a infecției de a suferi inclusiv în următorii ani infecției un nou eveniment cardiovascular periculos.

După cum reiese din concluziile cercetătorilor americani prezentate în revista Cell Reports, la originea acestor complicații ar fi o anumită enzimă bacteriană, pe care au denumit-o ZmpB, și a cărei prezență ar favoriza răspândirea pneumococului și la nivelul inimii, producând microleziuni care pot afecta funcțio­narea acestui organ vital. Descoperirea lor ar putea reprezenta un punct de plecare pentru dezvoltarea, în viitor, a noi tratamente capabile să prevină aceste complicații cardiovasculare. (I.N.)