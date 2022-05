Deserturi cu mangostan, un puternic antioxidant

Planta de mangostan este un copac originar din Asia de Sud-Est, ale cărui fructe seamănă la gust cu litchi. Proprietățile curative ale fructului de mangostan sunt cunoscute din vremuri vechi, iar coaja lui este folosită și azi în medicina tradițională pentru efectele ei binefăcătoare.

Supranumit „regina tuturor fructelor”, mangostanul are un gust delicios și vine la pachet cu o serie de beneficii pentru sănătate. Este sărac în calorii, nu are grăsimi saturate și nu conține colesterol, este bogat în fibre alimentare, este o sursă excelentă de vitamina C, conține cantități generoase de minerale şi are un con­ținut mare de antioxidanți, acid folic, vitaminele din complexul B, vitaminele A, E etc.

Astfel, mangostanul ajută în procesul de prevenire a aterosclerozei, cancerului, scade nivelul zahărului din sânge, combate alergia și inflamațiile, apără sistemul imunitar, sprijină sistemul cardio-vascular, ajută sistemul respirator și buna funcționare a plămânilor, previne durerile menstruale.

Acest fruct poate fi consumat în diverse moduri, de la suc, adăugat în diverse deserturi, sub formă de piure, la consumul în stare crudă.

Rețete

Tartă cu mangostan

Ingrediente: Pentru aluat - 150 g făină, 80 g unt, 2 ouă, 1 linguriță praf de copt, 1 praf de sare, coaja de la o lămâie. Pentru umplutură - 250 ml smântână, 2 linguri de zahăr, 2 linguri dulceață de căp­șuni sau alte fructe roșii, o conservă de mangostan în sirop. Preparare: Se mixează smântâna până se întărește un pic, apoi se adaugă zahărul pudră și se amestecă până se obține o textură precum cea de frișcă; se adaugă dulceața, se amestecă bine, după care se pune la rece. Fructele de mangostan se pun la scurs, apoi se frământă un aluat din toate ingredientele și se pune la rece pentru cel puțin 60 de minute. Între timp se pregătește o tavă cu hârtie de copt, se întinde aluatul, se pune în tavă astfel încât să cuprindă și marginile, apoi se înțeapă cu o furculiță și se dă la cuptor pentru 15-20 de minute la foc potrivit. După coacere, se lasă puțin să se răcească, apoi se pune un strat de cremă, se ornează cu fructe de mangostan şi se dă la rece pentru 1-2 ore.

Salată de fructe în jeleu de mangostan

Ingrediente: 300 g căpșuni,

1 lămâie, 1 cutie de 565 g mango­stan, 2 linguri de zahăr, busuioc sau frunze de mentă, 3 foi de gelatină. Preparare: Se scurg fructele de mangostan şi se pune gelatina în zeamă la înmuiat pentru 15-20 de minute. Căpșunile, spălate în prealabil, se taie felii subțiri, se spală lămâia și se taie rondele subțiri, apoi se amestecă cu fructele de mangostan și se distribuie în forme. Gelatina se pune la foc mic, împreună cu cele 2 linguri de zahăr; când începe să fiarbă, se dă deoparte şi se mai lasă puțin să se răcească; apoi se distribuie în forme și se dă la rece pentru 12 ore. Se servește ornată cu fructe, frunze de mentă sau busuioc și frișcă.