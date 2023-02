Efectul antiinflamator al cafelei cu lapte

Data: 09 Feb 2023

Cafeaua cu lapte ar putea avea efecte antiinflamatorii. Bogată în antioxidanți naturali denumiți polifenoli, cafeaua are un efect antiinflamator care poate fi amplificat dacă o bem în combinație cu proteine cum sunt cele prezente în lapte, au concluzionat cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga, în urma unui studiu pe care l-au prezentat în Journal of Agricultural and Food Chemistry. Coordonatoarea studiului, Marianne Nissen Lund, s-a declarat convinsă că o astfel de reacție cu potențial benefic pentru sănătate se poate produce și în cazul combinării altor alimente proteice cu fructe sau legume, bogate în antioxidanţi. (I. M.)