Gustările de post  din magazine  au prea multe E-uri 

În această perioadă de post trebuie să fim atenți la preparatele specifice pe care le cumpărăm, deoarece unele ne pot afecta sănătatea. Într-un comunicat al InfoCons, preluat de Agerpres, se arată că, într-o simplă gustare de post, alcătuită din pâine, pate vegetal, margarină, halva, un suc tip ceai sau lapte de soia, clienții vor consuma până la 50 de E-uri: „De pildă, pâinea conţine până la 4 E-uri, pateul vegetal ajunge până la 13 E-uri, margarina atinge până la 6 E-uri, halvaua are până la 3 E-uri, un suc tip ceai atinge până la 8 E-uri, un lapte de soia are până la 5 E-uri, iar o gumă de mestecat ajunge până la 11 E-uri”. În plus, multe dintre gustările de post ambalate conțin foarte multă sare. Prin intermediul aplicaţiei gratuite InfoCons, consumatorii pot afla, scanând codul de bare de pe produsul de cumpărat câte E-uri consumă, dar şi care sunt tipurile acestora.