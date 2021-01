Hameiul, un ajutor natural al imunității

Conurile de flori de hamei de culoare verde pal, recoltate în lunile august-septembrie, sunt cele care se utilizează în medicina naturistă. Acestea pot fi folosite în stare proaspătă, dar și uscată, păstrate cel mai bine în pungi de hârtie, depozitate într-un loc uscat și ferit de lumina puternică a razelor de soare pentru a beneficia de ele timp de câțiva ani. Se folosesc în prepararea ceaiului, tincturii, extractului sau în capsule. Pentru aromaterapie se poate încerca ulei esențial de hamei.

Hameiul este o plantă sedativă, relaxantă, deosebit de eficientă, mai ales în combinație cu valeriana. Ceaiul de hamei, tinctura sau capsulele pot fi luate înainte de culcare, pentru un somn liniștitor și de calitate. De asemenea, puteți face un tratament împotriva insomniei folosind, pe lângă conurile de hamei uscate, lavandă și mușețel. Puteți face chiar și o pernă de plante, utilizând flori de hamei uscate, împrospătate cu două picături de ulei esențial de hamei sau lavandă.

Dincolo de faptul că ajută la îmbunătăţirea somnului, hameiul este benefic, de asemenea, pentru reducerea stresului și anxietății. La adulții tineri, sănătoși, care prezintă simptome ușoare sau medii de depresie, anxietate și stres, suplimentarea zilnică cu un extract uscat de hamei poate reduce semnificativ aceste simptome pe o perioadă de patru săptămâni.

Fiind o plantă amară și tonică, hameiul ajută la ușurarea și stimularea sistemului digestiv. Este perfect pentru a stimula pofta de mâncare și a ajuta la digestie, de aceea trebuie consumat înainte de masă. De asemenea, hameiul este un puternic stimulator al sistemului imuni­tar. Are proprietăți antivirale, antibacteriene, antimicrobiene și antibiotice. În cazul unei răceli sau gripă sezonieră puteți consuma o infuzie din câteva conuri de hamei sau câteva picături de tinctură, pentru scurtarea perioadei acute de boală.

Hameiul are un conținut ridicat de antioxi­danți. De asemenea, are beneficii antiinflamatorii, fiind util pentru calmarea erupțiilor cutanate sau a pielii inflamate. În aceste cazuri se re­comandă un extract uleios sau o soluție de plante, pregătită sub formă de macerat. Poate fi folosit și în cosmetica părului și a scalpului, înlăturând mătreața și căderea părului. Pentru un păr mai strălucitor și plin de volum puteți face aplicații, înainte de spălarea părului, cu măști de bere, timp de o oră. Cataplasmele cu hamei ajută și la vindecarea tăieturilor și a rănilor minore.

Consumul regulat de ceai din conuri de hamei este foarte bun pentru relaxarea vaselor de sânge și pentru îmbunătățirea circulației sanguine. Pentru a prepara ceaiul aveți nevoie de 5-10 conuri uscate la 500 ml de apă clocotită. Acoperiți pentru infuzare timp de 10 minute.

Uleiul esențial de hamei este un analgezic cu multe calități sedative. Este un remediu sigur pentru durerile cronice, pentru ameliorarea cărora se folosesc aplicații externe, dar este eficientă și administrarea internă (două picături în amestec cu o linguriță de ulei vegetal).

Aromaterapia cu ulei esențial de hamei ajută la reducerea inflamației și la calmarea părților iritate ale căilor respiratorii, reducând în mod eficient tusea și congestia nazală. Foarte important de reținut este și faptul că hameiul conține diferite uleiuri esențiale, vitamine și minerale, între care vitaminele E, B6 și C, care au proprietăți antioxidante, făcând sistemul imunitar mai activ și mai puțin predispus la boli.