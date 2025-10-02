Legătură vitală între sănătatea inimii și cea a ficatului

Data: 02 Octombrie 2025

Studiile au arătat că deteriorarea progresivă a ficatului poate crește de până la 3,5 ori riscul de mortalitate din cauze cardiovasculare. Cu toate acestea, deși joacă un rol în mai mult de 500 de funcții esențiale pentru sănătate, ficatul este rareori adus în discuție înainte ca boala să ajungă într-o fază avansată, atrag atenția experții unui important brand global de pe piața suplimentelor alimentare și a produselor eliberate fără prescripție medicală.

Cercetări recente arată o legătură puternică și independentă între disfuncția hepatică și bolile cardiovasculare. Pacienții cu afecțiuni hepatice prezintă risc crescut de accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și ateroscleroză. Chiar și cei aflați în stadii incipiente sau asimptomatice ale bolii hepatice sunt semnificativ mai predispuși la evenimente cardiovasculare majore, indiferent de expunerea la alți factori de risc.

În multe țări, bolile hepatice sunt descoperite târziu sau chiar deloc, în timp ce incidența bolilor cardiovasculare continuă să crească. Legătura dintre cele două afecțiuni nu este recunoscută în mod consecvent nici de pacienți, nici de furnizorii de servicii medicale, ceea ce duce la o lipsă critică de prevenție și tratament, atrag atenția experții unui important brand global de pe piața suplimentelor alimentare și a produselor eliberate fără prescripție medicală. Potrivit unui comunicat de presă preluat de Hotnews, înțelegerea legăturii dintre cele două organe este crucială pentru gestionarea eficientă a bolii și îmbunătățirea prognosticului general și a terapiei pentru pacienții cu boli cardiace sau hepatice.

Ficatul și inima sunt strâns legate prin căi metabolice și inflamatorii comune, drept urmare aceste organe sunt tratate din ce în ce mai puțin separat. Integrarea sănătății ficatului în evaluarea riscului cardiovascular poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor și la îmbunătățirea prevenției. Îngrijirea unui organ aduce, în cele din urmă, beneficii celuilalt, iar vestea bună este că opt din zece cazuri pot fi reversibile, dacă sunt depistate la timp și urmate de schimbări în stilul de viață.

Examinările timpurii, educația și prevenția pot reduce riscul unor complicații grave precum hipertensiunea și bolile cardiovasculare. Având grijă de ficat, putem controla mai bine tensiunea arterială și reduce riscul unor probleme serioase pe termen lung. De aceea, este esențial să înțelegem legătura strânsă dintre sănătatea ficatului și cea a inimii.

Ficatul reglează colesterolul, metabolizează grăsimile și controlează inflamația - toate acestea fiind factori-cheie pentru sănătatea cardiovasculară. Atunci când ficatul nu funcționează corect, cresc riscurile de colesterol mărit, hipertensiune și boli de inimă. Sindromul metabolic, care include hipertensiunea și nivelurile crescute de colesterol, poate afecta deopotrivă inima și ficatul. Printre factorii comuni de risc se numără obezitatea, diabetul și hiperlipidemia.

Legătura dintre cele două afecțiuni nu este recunoscută în mod consecvent nici de pacienți, nici de furnizorii de servicii medicale, ceea ce duce la o lipsă critică de prevenție și tratament. În aceste condiții, se estimează că steatoza hepatică asociată disfuncției metabolice (MASLD), una dintre cele mai frecvente boli hepatice la nivel mondial, va afecta peste 55% din populația globului până în 2040, potrivit sursei citate.

Ținând cont de toate aceste aspecte, experții ne recomandă ca pentru mai multe informații despre sănătatea ficatului, factorii de risc, măsurile de prevenție să ne adresăm medicului pentru un consult hepatic. (I.N.)