Medicamente contraindicate imediat după vaccinul antigripal

Dacă urmează sau tocmai v-ați vaccinat antigripal ar fi bine să evitați câteva zile anumite medicamente, cum sunt ibuprofenul, aspirina sau naproxenul, deoarece pot diminua eficiența vaccinului. După cum au explicat cercetătorii Univer­sității din Rochester (Statele Unite), multe analgezice și antipiretice, care pot fi cumpărate fără rețetă, blochează într-o anumită măsură o enzimă esențială pentru ca sistemul imunitar să producă limfocite B, al căror rol este de a produce anticorpi.

„Cel mai bine ar fi să nu luați medicamente din aceste categorii cu una-două zile înainte de a vă vaccina antigripal și nici în prima săptămână după vaccin, decât în cazul în care medicul dumneavoastră vă recomandă în mod expres lucrul acesta”, spune într-un comunicat un specialist în imunologie, profesorul David J. Topham. Persoanele care urmează un tratament cu aspirină sau cu medicamente împotriva artritei reumatoide, dacă se vaccinează antigripal, ar trebui să discute înainte cu medicul curant pentru a ști dacă este cazul sau nu să întrerupă tratamentele respective.

Chiar și o durere ușoară resimțită în brațul în care ați făcut vaccinul sau o febră ușoară reprezintă indicii că organismul dumneavoastră a început să producă anticorpii necesari pentru a vă apăra de gripă. Soluţiile pentru ameliorarea disconfortului acestor reacții normale la vaccin, fără a recurge la analgezice și antipiretice, recomandate de experții americani, sunt la îndemâna oricui: să aplicăm comprese reci pe locul vaccinării, să facem exerciții simple cu brațul vaccinat pentru a îmbu­nătăți circulația sângelui, să ne hidratăm suficient, să ne odihnim dacă ne simțim obosiți și să purtăm îmbrăcăminte cu mâneci lejere, care să nu pună presiune pe zona vaccinului. (I.N.)