Spray-ul nazal dă dependenţă
Utilizarea spray-urilor nazale decongestionante mai mult de 7 zile poate duce la apariția unei forme de dependență și chiar poate agrava simptomele pe care ar trebui să le trateze, avertizează experții Societății Farmaceutice Regale din Marea Britanie, într-un raport publicat recent de Royal Pharmaceutical Society, potrivit unui articol preluat pe site-ul Televiziunii Române. Utilizarea prelungită a spray-urilor nazale care conțin xilometazolină sau oximetazolină poate provoca rinită medicamentoasă, o afecțiune în care simptomele se agravează, iar pacienții ajung să depindă de spray-uri pentru a putea respira mai ușor. (I.N.)