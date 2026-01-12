Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Spray-ul nazal dă dependenţă 

Data: 15 Ianuarie 2026

Utilizarea spray-urilor nazale decongestionante mai mult de 7 zile poate duce la apariția unei forme de dependență și chiar poate agrava simptomele pe care ar trebui să le trateze, avertizează experții Societății Farmaceutice Regale din Marea Britanie, în­tr-un raport publicat recent de Royal Pharmaceutical Society, potrivit unui articol preluat pe site-ul Televiziunii Române. Utilizarea prelungită a spray-uri­lor nazale care conțin xilometazolină sau oximetazolină poate provoca rinită medicamentoasă, o afecțiune în care simptomele se agravează, iar pacienții ajung să depindă de spray-uri pentru a putea respira mai ușor. (I.N.)

