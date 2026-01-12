Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Aftele bucale şi carența de vitamine

Aftele bucale şi carența de vitamine

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 15 Ianuarie 2026

Aftele bucale nu sunt doar niște iritații trecătoare care apar la nivelul mucoasei bucale, ci pot fi semnul unei lipse de vitamine și minerale esențiale pentru organism, spune medicul Răzvan Vintilescu, citat de DCmedical. Cel mai frecvent, aftele indică un deficit de vitamina B12, acid folic și fier. Când ele lipsesc, celulele mucoasei bucale devin fragile și se distrug ușor. Apare stresul oxidativ, inflamația locală și vindecarea este întârziată. O altă cauză poate fi deficitul de B2, B6 și zinc. Lipsa lor afectează regenerarea epiteliului, răspunsul imun local scade, iar bacteriile prosperă. Lipsa zincului, în special, face ca inflamația să persiste, întârziind vindecarea aftelor. (I.N.)

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
TOP 6 Sănătate