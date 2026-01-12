Suntem în plin sezon al virozelor respiratorii, iar medicamentele pe bază de paracetamol și ibuprofen sunt cele mai la îndemână la primele simptome de răceală, având în vedere că pot fi obținute de la
Aftele bucale şi carența de vitamine
Aftele bucale nu sunt doar niște iritații trecătoare care apar la nivelul mucoasei bucale, ci pot fi semnul unei lipse de vitamine și minerale esențiale pentru organism, spune medicul Răzvan Vintilescu, citat de DCmedical. Cel mai frecvent, aftele indică un deficit de vitamina B12, acid folic și fier. Când ele lipsesc, celulele mucoasei bucale devin fragile și se distrug ușor. Apare stresul oxidativ, inflamația locală și vindecarea este întârziată. O altă cauză poate fi deficitul de B2, B6 și zinc. Lipsa lor afectează regenerarea epiteliului, răspunsul imun local scade, iar bacteriile prosperă. Lipsa zincului, în special, face ca inflamația să persiste, întârziind vindecarea aftelor. (I.N.)