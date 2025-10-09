Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Perioada pentru vaccinarea antigripală

Perioada pentru vaccinarea antigripală

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 09 Octombrie 2025

Luna octombrie este perioada optimă pentru începerea vaccinării antigripale, înainte de începerea circulației intense a virusurilor gripale, potrivit experților în sănătate publică.

Imunizarea din timp asigură protecția optimă împotriva îmbolnăvirii. Din momentul vaccinării, organismul are nevoie de circa două săptămâni pentru a dezvolta anticorpii necesari împotriva gripei. (I.N.)

Citeşte mai multe despre:   vaccin
vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Cum prevenim durerile de spate Sănătate
    Cum prevenim durerile de spate

    Pentru a nu avea probleme la coloană este important atât pentru adulți, cât și pentru copii să ducă o viață activă și să nu petreacă timp în exces la tabletă sau calculator. Atunci când stăm în șezut,

    09 Oct, 2025
  • Primul simptom al noilor forme de COVID Sănătate
    Primul simptom al noilor forme de COVID

    Dacă aveți o răgușeală apărută brusc, cu dureri în gât, ar putea fi un indiciu că aveți una dintre cele mai noi forme de COVID, provocate de variantele Nimbus și Stratus ale coronavirusului vinovat de

    09 Oct, 2025
  • Monturile: două tratamente posibile Sănătate
    Monturile: două tratamente posibile

    Monturile, denumite în termeni medicali hallux valgus, apar când osul și părțile moi de la baza degetului mare al piciorului se deplasează față de poziția normală, iar uneori poate fi afectat și degetul mic.

    09 Oct, 2025
TOP 6 Sănătate