Un obicei banal pe care mulți îl avem mai ales în timpul iernii ne poate afecta sănătatea. Este vorba despre uscarea rufelor în casă, pe calorifer, despre care specialiștii în sănătate publică din Marea
Perioada pentru vaccinarea antigripală
Luna octombrie este perioada optimă pentru începerea vaccinării antigripale, înainte de începerea circulației intense a virusurilor gripale, potrivit experților în sănătate publică.
Imunizarea din timp asigură protecția optimă împotriva îmbolnăvirii. Din momentul vaccinării, organismul are nevoie de circa două săptămâni pentru a dezvolta anticorpii necesari împotriva gripei. (I.N.)