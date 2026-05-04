Poliartrita reumatoidă: prevenție, semnale de alarmă și importanța diagnosticului precoce

Poliartrita reumatoidă este o boală inflamatorie cronică autoimună care afectează în special articulațiile mici ale mâinilor și picioarelor, dar poate asocia și manifestări sistemice. Recunoașterea precoce și inițierea rapidă a tratamentului sunt esențiale pentru prevenirea deformărilor articulare și menți­nerea unei vieți active. Boala apare mai frecvent la femei, între 30 și 50 de ani, însă poate debuta la orice vârstă, inclusiv în copilărie, formele de boală cu debut juvenil.

Primele simptome sunt durerile și tu­mefacțiile la nivelul articulațiilor mici ale mâinilor sau antepicioarelor, însoțite de rigiditate matinală. Pacientul descrie dureri nocturne și observă că dimineața își mobilizează cu dificultate articulațiile, iar disconfortul persistă mai mult de 30 de minute. De asemenea, pot asocia astenie fizică și limitarea capacității de efort. Aceste semne reprezintă adevărate red flags și necesită evaluare reumatologică. Cu cât diagnosticul se stabilește mai devreme, cu atât șansele de control al bolii sunt mai mari.

Diagnosticul se bazează pe examen clinic, analize de sânge și imagistică. Medicul poate recomanda markeri inflamatori (VSH - viteza de sedimentare a hematiilor, CRP - proteina C reactivă), factor reumatoid și anticorpi anti-CCP, precum și ecografie articulară sau RMN. Criteriile moderne folosite pentru diagnostic iau în calcul numărul articulațiilor afectate, durata simptomelor și prezența markerilor specifici.

Foarte important este diagnosticul diferențial. Artroza produce dureri mecanice, accentuate la mers sau efort și ameliorate în repaus, cu minimă redoare matinală, 5-10 minute, și fără inflamație notabilă. Guta debutează brusc, cu durere intensă și roșeață, frecvent la degetul mare al piciorului și afectează mai frecvent bărbații. Artritele post-virale apar după infecții virale și sunt, de regulă, tranzitorii, în maximum 2-4 săptămâni. Diagnosticul corect este esențial pentru alegerea tratamentului potrivit.

Tratamentul actual al poliartritei reumatoide urmează principiul „treat to target”: boala trebuie controlată rapid până la remisiune sau activitate minimă. Se folosesc medicamente modificatoare de boală, cel mai cunoscut fiind metotrexat, iar în formele mai severe terapii biologice sau țintite, moderne. Kinetoterapia, menținerea mobilității și monitorizarea periodică completează schema terapeutică.

Mesajul principal este simplu: durerile articulare persistente nu trebuie ignorate. Un consult medical efectuat la timp poate preveni distrucțiile articulare, menține independența pacientului și redă o viață cât mai apropiată de normal. Prin diagnostic precoce și tratament corect, persoana afectată își poate continua planurile personale, viața de familie, activitatea profesională și proiectele de viitor.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)