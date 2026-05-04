Prevenția începe din farfurie: cum protejăm sănătatea digestivă a copilului?

Sănătatea copiilor se construiește zi de zi prin alegeri aparent mici, dar esențiale. În gastroenterologia pediatrică, prevenția are un rol central, iar alimentația este unul dintre principalii determinanți ai dezvoltării armonioase. Primii ani de viață reprezintă o perioadă critică pentru maturarea sistemului digestiv, iar obiceiurile alimentare formate în acest interval influențează sănătatea pe termen lung. O dietă echilibrată, adaptată vârstei, contribuie atât la creșterea optimă, cât și la prevenirea unor afecțiuni frecvente precum constipația, refluxul gastroesofagian sau excesul ponderal.

Un principiu fundamental este diversitatea. Introducerea treptată a alimentelor, în special după vârsta de 6 luni, sprijină adaptarea digestivă și reduce riscul carențelor nutriționale. Fructele, legumele, cerealele integrale și sursele de proteine de calitate ar trebui să fie prezente zilnic în alimentație. La fel de important este și contextul în care copilul mănâncă: mesele în familie, într-un mediu calm și fără ecrane, favorizează dezvoltarea unei relații sănătoase cu hrana. Copiii învață predominant prin imitație, iar modelul parental are un impact major asupra comportamentelor alimentare viitoare.

Hidratarea adecvată este esențială, apa fiind cea mai bună alegere, în timp ce consumul de băuturi îndulcite trebuie limitat. Porțiile trebuie adaptate vârstei și nevoilor copilului, evitând atât supraalimentarea, cât și restricțiile nejustificate. De asemenea, recunoașterea precoce a semnelor de alarmă - dureri abdominale persistente, inapetență, stagnare ponderală sau tulburări de tranzit intestinal - permite intervenția timpurie și prevenirea evoluției către patologii mai complexe.

Datele epidemiologice privind obezitatea pediatrică sunt îngrijorătoare. Aproximativ un copil din trei din Europa prezintă exces ponderal sau obezitate, iar o proporție semnificativă dintre aceștia vor deveni adulți cu obezitate, cu risc crescut de diabet zaharat tip 2, hipertensiune arterială și boli cardiovasculare. Aceste afecțiuni nu mai sunt de mult limitate la populația adultă.

În practică, o întrebare frecventă a părinților este legată de pachetul pentru școală sau grădiniță. Acesta trebuie privit ca un veritabil instrument de prevenție. Nu sunt necesare diete complicate, ci respectarea unor principii simple, validate științific: echilibru, varietate și densitate nutrițională. Un pachet adecvat ar trebui să includă o sursă de proteine, un carbohidrat complex și fibre provenite din fructe sau legume, asigurând sațietate și un aport energetic constant. În schimb, alimentele ultraprocesate și băuturile zaharoase determină variații glicemice și sunt asociate cu un risc crescut de obezitate.

Formarea comportamentelor alimentare este la fel de importantă ca aportul nutrițional. Alegerile repetate devin norme, iar implicarea copilului în pregătirea pachetului crește acceptarea alimentelor sănătoase și autonomia. Prevenția nu presupune perfecțiune, ci consecvență în alegeri. În final, educația nutrițională și colaborarea cu medicul pediatru sunt esențiale pentru decizii informate și pentru asigurarea unui start sănătos în viață.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)