Remediile din frunze de manuka, un excelent antiseptic

Preparatele naturiste pe bază de extract sau de frunze de manuka au un efect antibiotic și antiseptic dovedit, fiind utilizate cu bune rezultate în caz de infecții cutanate, eczeme, acnee, psoriazis, arsuri, pecingine, afte, răceli, gripă, bron­șită, astm, dureri în gât, dureri musculare, dureri articulare, reumatism, infecții ale tractului urinar, ulcere.

Manuka este un arbust veșnic verde, care crește, în mod normal, până la o înălțime de 2-5 m. Se găseşte pe coasta de est a Australiei, în Noua Zeelandă și în Tasmania și înflorește în lunile mai și iunie. Frunzele pot fi utilizate atât pentru remedii externe, cât și interne, având un gust amar și proaspăt. Manuka este considerat un bun substitut pentru ceaiul negru obișnuit, doar că este important ca ceaiul preparat din frunzele lui să stea mai mult la infuzat decât ceaiul obișnuit, astfel încât toate aromele și principiile active să se poată elibera în apa infuzată.

În aromaterapie se folosește uleiul esențial, care este extras prin distilarea cu abur a frunzelor și vârfurilor ramurilor de manuka. Uleiul de manuka are un miros cald, dulce și puțin camforat. Uleiul esențial are un efect antiseptic și antiviral, ceea ce îl face foarte potrivit pentru prevenirea răcelilor. Pentru probleme respiratorii obiș­n­uite, cum ar fi astmul bronșic, răceala, puteți utiliza ulei de manuka (de preferință cu eucalipt) pentru inhalare, adăugând câteva picături (două-trei) în infuzia preparată. Uleiul de manuka are un efect analgezic local și ajută la durerile musculare. De asemenea, are un efect antiseptic și cicatrizant, iar în formă nediluată poate fi utilizat în picături pe tenurile acneice. Un ulei pentru tenul acneic se poate face prin amestecarea a 10 picături de ulei de manuka și șase picături de ulei de lavandă în 30 ml ulei de armurariu, cu efect de vindecare suplimentar asupra pielii.

De asemenea, este antifungic, an­ti­viral și bactericid și poate fi utilizat pentru diferite forme de infecții. În cosmetică, uleiul de manuka este utilizat în creme, balsamuri de buze, săpunuri, șampoane și apă de gură.

Frunzele pot fi folosite sub formă de decoct sau extract pentru dureri articulare, pentru probleme ale pielii, cum ar fi rănile cronice, eczeme, precum și pentru problemele tractului urinar. Pentru a obține o vindecare mai bună a rănilor și pentru a reduce riscul de infecții, frunzele de manuka se pot zdrobi într-un mojar și se pot aplica sub formă de terci direct pe răni și crăpături ale pielii. Se pot face și inhalații prin infuzarea frunzelor pentru răceli, bronșită și astm.

Mierea de manuka, mai închisă la culoare, cu un gust mai distinct decât mierea obișnuită, de flori, are puternice proprietăți antibacteriene și antifungice și poate fi utilizată cu rol medicamentos.