Rolul somnului în vindecarea leziunilor cerebrale

Data: 19 Mar, 2021

Un somn sănătos este esențial în vindecarea leziunilor degenerative ale creierului, au demonstrat cercetătorii americani de la Universitatea din Oregon, în cadrul unui studiu publicat în revista de specialitate Journal of Neurotrauma. După modelul sistemului limfatic, care are un rol important în drenarea substanțelor reziduale din întregul organism, creierul are și el un sistem propriu de „detoxifiere”, denumit sistem glifatic. În cursul proceselor enzimatice, inclusiv la nivelul creierului și al sistemului nervos, rezultă și o serie de compuși secundari reziduali, care nu sunt neapărat necesari și sunt neu­tra­lizați în mod natural.

Rolul sistemului glifatic este de a elimina aceste reziduuri care se pot acumula la nivel cerebral și la întregul sistem nervos ca efect al stresului zilnic și care pot declanșa afecțiuni de tip neurodegenerativ, cum sunt Alzheimer, scleroza multiplă sau boala Parkinson, frecvent asociate cu acumulări de reziduuri ale metabolismului celular la nivel cerebral. De exemplu, printre reziduurile eliminate de sistemul glifatic se numără și proteina β-amiloid, care, acumulată în timp, de­clanșează leziuni de tip neurodegenerativ ireversibile.

Buna funcționare a sistemului glifatic depinde de numeroși factori care țin de o viață activă, o alimen­tație sănătoasă, dar și de calitatea somnului, pentru că drenajul glifatic s-a dovedit că este mai activ în timpul somnului. Autorii studiului realizat la Universitatea din Oregon au analizat modificările care au loc la nivelul spațiilor perivasculare, situate în jurul vaselor de sânge din creier și care fac parte din sistemul glifatic. Odată cu îna­intarea în vârstă, se produce o lărgire a spațiilor perivasculare, proces asociat cu apariția demenței senile. O astfel de lărgire s-a observat și în cazul persoanelor care au probleme cu somnul.

Rolul potențial al sistemului glifatic în bolile degenerative asociate cu lărgirea spațiilor perivasculare nu a fost demonstrat până acum. Totuși, se presupune că modificările majore ale spațiilor perivasculare pot bloca funcțiile glifatice, lucru care, la rândul său, poate exacerba patologiile neurodegenerative. În schimb, un somn bun stimulează funcția glifatică, ajutând creierul să elimine compușii reziduali și astfel să ajute la vindecarea post-traumatică. (I. M.)