Rolul vaccinării în sănătatea copilului

Data: 15 Aprilie 2026

Grija față de copii este una dintre cele mai profunde expresii ale iubirii și responsabilității umane. În această grijă se regăsește nu doar atenția pentru nevoile zilnice, ci și preocuparea pentru sănătatea lor pe termen lung. Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai importante forme de prevenție, oferind copiilor protecție împotriva unor boli grave, care altădată puneau în pericol viața și dezvoltarea lor.

În primii ani de viață, organismul copilului este vulnerabil în fața agenților infecțioși, iar sistemul imunitar încă în formare are nevoie de sprijin pentru a face față infecțiilor. Prin vaccinare, organismul este „învățat” să recunoască și să lupte împotriva acestor agenți, fără a trece prin suferința bolii. Astfel, copilul este protejat în mod sigur și controlat, beneficiind de rezultatele progresului medical.

Respectarea calendarului național de vaccinare este esențială. Fiecare vaccin este administrat la momentul potrivit, pentru a asigura eficiența maximă. Boli grave prevenibile prin vaccinare - precum rujeola, tusea convulsivă, difteria sau poliomielita - nu au dispărut complet și pot reveni acolo unde prevenția este neglijată. De aceea, continuitatea și responsabilitatea în acest demers sunt vitale.

Este firesc ca mulți părinți aflați în fața deciziei de a vaccina copilul să aibă întrebări sau îngrijorări, însă este important ca acestea să fie discutate deschis cu medicul, iar informațiile să provină din surse sigure și competente, în beneficiul copiilor. Vaccinurile utilizate astăzi sunt riguros testate și monitorizate, având un profil de siguranță bine stabilit la nivel internațional.

Vaccinarea nu este doar un act individual, ci și unul comunitar. Protejându-ne propriii copii, contribuim și la protejarea celor mai vulnerabili dintre noi - copiii prea mici pentru a fi vaccinați sau copiii cu afecțiuni medicale care nu pot fi vaccinați complet. Prin vaccinarea propriului copil, contribuim la sănătatea tuturor, prin ceea ce specialiștii numesc formarea „imuni­tății de grup”, reducând astfel răspân­direa bolilor în comunitate.

Grija pentru viață și sănătate se împle­tește cu responsabilitatea față de comunitate. Vaccinarea copiilor nu este doar o alegere medicală personală, ci și un gest de iubire și protecție, prin care le oferim șansa unei copilării sănătoase și a unui viitor mai sigur.

(Dr. Alina Angelica Ciolpan)

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)