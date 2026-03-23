Sănătatea inimii, afectată de grăsimea abdominală

Data: 26 Martie 2026

Monitorizarea circumfe­rin­ței taliei poate fi o modalitate la îndemână pentru anticiparea anumitor probleme de sănătate. Chiar și la persoanele normoponderale, surplusul de țesut adipos din jurul taliei (grăsimea abdominală) crește riscul de insuficiență cardiacă mai mult chiar decât o poate face surplusul de greutate corporală. Creșterea acestui risc ar fi legată în mare măsură de inflamația cronică pe care grăsimea abdominală o favorizează la nivelul întregului organism. 

Monitorizând circumferința taliei și apariția unor procese inflamatorii în organism, medicul poate identifica din timp pacienții cu risc ridicat de insuficiență cardiacă și recomanda măsuri preventive pentru a reduce riscul acesta înainte de apariția simptomelor.

Concluziile unui studiu prezentat, recent, la un congres de specialitate din Boston, de cercetători ai Aso­ciației Americane de Cardiologie evidențiază inflamația sistemică din organism ca fiind un factor major care favo­rizează afecțiunile cardiace, relatează publicația ScienceDaily. Mai exact, inflamația poate perturba funcționarea sistemului imunitar, deteriorează vasele de sânge și favorizează acumulările de țesut cicatriceal la nivelul inimii sau așa-numita fibroză cardiacă. 

Autorii studiului au ajuns la aceste concluzii pornind de la evaluarea riscurilor cardiace în raport cu mai mulți parametri legați de grăsimea corporală, inclusiv greu­tatea corporală, indicele de masă corporală, cir­cum­ferința taliei și raportul dintre înălțimea parti­cipanților la studiu și dimensiunile taliei. De asemenea, au fost avute în vedere și analizele de sânge, în special proteina C reactivă înalt sensibilă, un marker care indică prezența unui proces inflamatoriu în organism. (I.N.)

