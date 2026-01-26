Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Scrisul de mână dezvoltă inteligenţa

Sănătate
Data: 29 Ianuarie 2026

Un studiu de anul trecut al cercetătorilor de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) din Trondheim susține că scrisul de mână și desenul contribuie într-o măsură mai mare decât scrierea la tastatură la dezvoltarea inteligenței, memoriei și a capacității de învățare, deoarece scrisul de mână activează mai multe conexiuni neuronale. O serie de alți cercetători din Spania și Franța contestă într-o anumită măsură aceste concluzii, argumentând că ele ar demonstra doar modul diferit în care se formează aceste conexiuni atunci când scriem de mână sau tastăm. Dar chiar și cei care au criticat abordarea cercetătorilor norvegieni s-au declarat de acord că scrisul de mână ajută copiii să învețe literele și îmbunătățește memoria, notează un articol publicat pe pagina oficială a Colegiului Landmark din SUA. (I.N.)

