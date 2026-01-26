Scrisul de mână dezvoltă inteligenţa

Data: 29 Ianuarie 2026

Un studiu de anul trecut al cercetătorilor de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) din Trondheim susține că scrisul de mână și desenul contribuie într-o măsură mai mare decât scrierea la tastatură la dezvoltarea inteligenței, memoriei și a capacității de învățare, deoarece scrisul de mână activează mai multe conexiuni neuronale. O serie de alți cercetători din Spania și Franța contestă într-o anumită măsură aceste concluzii, argumentând că ele ar demonstra doar modul diferit în care se formează aceste conexiuni atunci când scriem de mână sau tastăm. Dar chiar și cei care au criticat abordarea cercetătorilor norvegieni s-au declarat de acord că scrisul de mână ajută copiii să învețe literele și îmbunătățește memoria, notează un articol publicat pe pagina oficială a Colegiului Landmark din SUA. (I.N.)