Sezonul gripal, mai devreme decât în anii trecuți

Data: 27 Noiembrie 2025

Au apărut deja primele cazuri de gripă din acest sezon, cu aproape 3-4 săptămâni mai devreme decât în ultimii doi ani, potrivit celui mai recent raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care reflectă situația de ansamblu a răspândirii virusului gripal în țările Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, relatează Euronews.

Nu este încă suficient de clar dacă ne putem aștepta la un sezon gripal mai grav comparativ cu anii trecuți, dar se știe că este vorba despre o nouă tulpină a virusului gripal de tip A care a fost detectată în această toamnă și în Marea Britanie și care se poate răspândi pe fondul ratei mici de vaccinare antigripală. Experții în virusologie mai spun însă că această nouă tulpină ar fi suficient de diferită de tulpina virusului gripal A inclusă în vaccinul antigripal dezvoltat pentru acest sezon.

Cu toate acestea, mai spun sursele citate, vaccinarea este una dintre modalitățile cele mai eficiente de a preveni îmbolnăvirea și răspândirea virusului, mai ales în cazul adulților în vârstă, al femeilor însărcinate, bolnavilor cu afecțiuni cronice și cu imu­nitate scăzută și al altor categorii de persoane expuse riscului de îmbolnăvire, pentru că o protecție vaccinală fie ea și mai puțin eficientă este o opțiune mai bună decât lipsa oricărei protecții pentru a ne feri de formele grave de gripă.

După cum au explicat specialiștii citați de BBC, evoluția virusurilor gripale este monitorizată permanent, deoarece ele suferă continuu mutații, motiv pentru care vaccinurile antigripale sunt „actualizate” an de an, pentru a ține pasul cu aceste modificări care se produc într-un ritm rapid și, uneori, foarte brusc, iar lucrul acesta s-a întâmplat și în vara acestui an. Nu mai puțin de 7 mutații au fost observate la o tulpină a virusului gripei sezoniere denumit H3N2, care au condus la o creștere rapidă a cazurilor de infectare cu virusul mutant, a precizat profesorul Derek Smith, directorul Centrului pentru evoluția agenților patogeni de la Universitatea din Cambridge. Un lucru la fel de neobișnuit observat de virusologi este faptul că infectările au început să apară în țări din emisfera nordică a globului încă din sezonul estival, înregistrându-se chiar din luna septembrie, pe măsură ce vremea devenea mai răcoroasă, o creștere a cazurilor de gripă în rândul copiilor în perioada începerii anului școlar.

La ora actuală, nu se cunosc cu exactitate efectele acestor mutații în cazul infectării cu noile tulpini, dar se presupune că ele ar putea ajuta virusul să evite sistemul imunitar al organismului uman, chiar dacă acesta a căpătat o anumită imunitate antigripală de-a lungul anilor pe cale naturală sau prin vaccinare antigripală. Dacă virusul capătă prin aceste mutații o abilitate mai mare de a se răspândi, lucrul acesta explică de ce anul acesta gripa a apărut mult mai devreme decât eram obișnuiți, iar specialiștii în domeniu nu exclud din acest motiv posibilitatea ca acest sezon gripal să aibă o evoluție mai agresivă decât în anii trecuți.

Pentru comparație, dacă într-un sezon gripal considerat obișnuit 100 de persoane infectate pot transmite virusul la alte 120 de persoane, ne putem aștepta ca anul acesta la 100 de cazuri de gripă să avem un risc de răspândire mai mare, la alte 140 de persoane, estimându-se că ne-am putea confrunta astfel cu cel mai grav sezon gripal din ultimii 10 ani. (I.N.)