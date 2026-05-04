Simularea medicală, puntea dintre teorie și patul bolnavului

Imaginați-vă că vă aflați într-un avion și, chiar înainte de decolare, aflați că pilotul de la manșă nu a mai zburat niciodată. Deși a trecut toate testele teoretice, urmează să piloteze pentru prima dată. V-ați teme, măcar pentru o clipă? Sau este de-a dreptul înspăimântător? În realitate, însă, un astfel de scenariu nu este posibil: piloții acumulează sute de ore în simulatoare ­înainte de a controla un avion real. Plecând de la succesul acestui model, medicina modernă a adoptat același principiu: exersarea într-un mediu sigur ­înainte ca viața unui pacient să depindă de decizii reale.

Ce este simularea medicală?

Simularea medicală este o metodă modernă de formare care completează modelul clasic prin utilizarea unor tehnologii și scenarii ce reproduc realitatea clinică. Aceasta permite medicilor, asistenților și studenților să își dezvolte abilitățile clinice, de manualitate, dar și competențele de comunicare, coordonare și luare a deciziilor, încurajând munca în echipă.

Prin simulatoare de tip task-trainer pot fi exersate atât gesturi de bază, precum suturi, montarea unei branule sau recoltarea sângelui, cât și proceduri complexe, cum ar fi ecografia, puncțiile, intervențiile laparoscopice, endoscopice sau procedurile de cardiologie intervențională.

Comunicarea, eroarea invizibilă

Poate părea surprinzător, dar studiile ne arată că o mare parte din erorile medicale grave nu țin de lipsa cunoștințelor teoretice sau a abilităților de manualitate, ci de eșecuri de comunicare în cadrul echipei: un ordin transmis greșit, o informație omisă la predarea unui pacient sau lipsa unei confirmări verbale de preluare a unei sarcini. De aceea, în anumite specialități, precum Medicina de Urgență, ATI, Cardiologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie sau Pediatrie, simularea se concentrează și pe antrenamentul echipelor (team training). Utilizând simulatoare avansate interactive de tip corp întreg, capabile să redea o paletă întreagă de semne clinice, parametri vitali și de răspunsuri fiziologice la tratamente, sunt construite scenarii de urgență, unde este explorat modul în care o echipă aplică un protocol de intervenție, dar și nivelul de coordonare și comunicare al acestora, în special ­double-check-ul verbal (confirmarea cu voce tare a unui medicament și a dozei în care va fi administrat), closed-loop communication (receptorul repetă mesajul primit pentru a confirma că l-a înțeles corect) sau briefingul pre-intervenție, în care fiecare membru al echipei știe exact ce urmează și ce are de făcut.

Beneficiile simulării medicale

Scopul final al simulării medicale este reprezentat de creșterea siguranței pacientului. Un cadru medical bine antrenat, care stăpânește tehnicile de manualitate și face parte dintr-o echipă care comunică eficient, oferă îngrijiri incomparabil mai sigure decât unul care se confruntă pentru prima dată cu o situație critică la patul bolnavului. În plus, studiile confirmă acest lucru și la nivel de echipă: cele care se antrenează prin simulare fac mai puține erori, reacționează mai rapid în situații de urgență și colaborează mai bine sub presiune.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)