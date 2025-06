Sindromul Down ar putea fi tratat în viitor

Data: 26 Iunie 2025

O tehnologie de editare genetică folosită în premieră de cercetătorii din Japonia oferă spe­ranța că, odată perfecționată, ar putea fi folosită în viitor pentru tratarea sindromului Down, o tulburare genetică provocată de prezența unui cromozom în plus, anunță cotidianul The New York Times. Cu ajutorul acestei tehnologii, cercetătorii niponi au reușit să elimine complet cromozomul suplimentar, iar rezultatele obținute pe celule umane dezvoltate în laborator sunt pro­mițătoare: genele implicate în dezvoltarea sistemului nervos au devenit mai active, în timp ce celulele implicate în metabolism au avut o activitate mai redusă.

Se confirmă, astfel, observațiile unor studii anterioare care au evidențiat că acel cromozom în plus afectează dezvoltarea neu­ronală a fătului în perioada de viață intrauterină. (I.N.)