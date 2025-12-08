Stilul de viaţă şi boala neurodegenerativă

Data: 11 Decembrie 2025

Mai mult de unu din trei cazuri de demență ar putea fi prevenit arată un raport din 2024 al Comisiei Lancet privind de­mența, la care face referire cotidianul britanic Express şi care arată că au fost identificaţi 14 factori care influențează sănătatea creierului și cresc riscul de demență odată cu înaintarea în vârstă: nivelul de educație primit în primii ani de viață, izolarea socială, poluarea aerului, traumatismele cranio-cerebrale, pierderea auzului, depresia, tensiunea arterială crescută, diabetul, obezitatea, sedentarismul, fumatul, consumul excesiv de alcool, problemele de vedere netratate și colesterolul mărit.

Simpla schimbare a modului de viață în ceea ce privește acești factori de risc scade cu până la 45% riscul de demență la bătrânețe, subliniază specialiştii neurologi. (I.N.)