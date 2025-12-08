A avea propriul telefon mobil a devenit ceva obișnuit pentru copii, însă bucuria de a-și petrece timpul jucându-se pe telefon sau interacționând pe rețelele sociale vine și cu o serie de riscuri pentru
Stilul de viaţă şi boala neurodegenerativă
Mai mult de unu din trei cazuri de demență ar putea fi prevenit arată un raport din 2024 al Comisiei Lancet privind demența, la care face referire cotidianul britanic Express şi care arată că au fost identificaţi 14 factori care influențează sănătatea creierului și cresc riscul de demență odată cu înaintarea în vârstă: nivelul de educație primit în primii ani de viață, izolarea socială, poluarea aerului, traumatismele cranio-cerebrale, pierderea auzului, depresia, tensiunea arterială crescută, diabetul, obezitatea, sedentarismul, fumatul, consumul excesiv de alcool, problemele de vedere netratate și colesterolul mărit.
Simpla schimbare a modului de viață în ceea ce privește acești factori de risc scade cu până la 45% riscul de demență la bătrânețe, subliniază specialiştii neurologi. (I.N.)