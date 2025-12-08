Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Stilul de viaţă şi boala neurodegenerativă

Stilul de viaţă şi boala neurodegenerativă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 11 Decembrie 2025

Mai mult de unu din trei cazuri de demență ar putea fi prevenit arată un raport din 2024 al Comisiei Lancet privind de­mența, la care face referire cotidianul britanic Express şi care arată că au fost identificaţi 14 factori care influențează sănătatea creierului și cresc riscul de demență odată cu înaintarea în vârstă: nivelul de educație primit în primii ani de viață, izolarea socială, poluarea aerului, traumatismele cranio-cerebrale, pierderea auzului, depresia, tensiunea arterială crescută, diabetul, obezitatea, sedentarismul, fumatul, consumul excesiv de alcool, problemele de vedere netratate și colesterolul mărit. 

Simpla schimbare a modului de viață în ceea ce privește acești factori de risc scade cu până la 45% riscul de demență la bătrânețe, subliniază specialiştii neurologi. (I.N.)

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
TOP 6 Sănătate