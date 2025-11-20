Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Virusul poliomielitei, din nou în țări din Europa

Data: 20 Noiembrie 2025

Institutul Robert Koch din Germania a anunțat recent că varianta sălbatică a virusului poliomielitei a fost detectată în apele uzate dintr-o regiune din Germania, după mai mult de 30 de ani de la ultimul caz de infectare înregistrat în această țară, relatează agenția Reuters. Anterior, situații similare au fost semnalate de către autoritățile sanitare și din alte țări europene, cum sunt Marea Britanie, Spania, Polonia și Finlanda, dar și în Canada și în țări din Orient - o evoluție considerată un pas înapoi în eforturile de eradicare, la nivel mondial, a acestei boli mortale.

În România, ultimul caz de poliomielită a fost înregistrat în 1992, iar medicii trag un semnal de alarmă asupra consecințelor devastatoare pe care această boală le are asupra persoanelor infectate. 

Poliomielita este o afecţiune extrem de gravă, invalidantă, pentru care nu există tratament, dar pentru care există vaccin, spune într-un interviu pentru News.ro prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu. Și în țara noastră, din cauza acoperirii vaccinale foarte scăzute împotriva poliomielitei, mult sub nivelul optim de 95%, există riscul reapariției bolii, iar copiii nevac­cinați sunt cei mai vulnerabili.

Poliomielita provoacă sechele definitive: copiii riscă să rămână infirmi pe viață, asta în cazul în care supraviețuiesc bolii, pentru că un alt risc major este decesul prin insuficiență respiratorie. La ora actuală, singura modalitate de prevenire a acestor riscuri este vaccinul antipoliomielitic, extrem de bine testat și care și-a dovedit eficiența în cei aproape 70 de ani de când a fost descoperit și administrat la sute de milioane de oameni din întreaga lume. (I.N.)

