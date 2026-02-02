Obiceiul care poate afecta sănătatea inimii

Data: 05 Feb 2026

Persoanele care obișnuiesc să se culce la ore târzii ar putea avea un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare comparativ cu persoanele matinale, potrivit unui studiu recent publicat în revista Asociației Americane a Inimii. Lucrul acesta nu înseamnă neapărat că toți cei care sunt mai activi în ultima parte a zilei se vor îmbolnăvi de inimă, notează autorii studiului, care subliniază însă că mijloacele de prevenție și tipul de tratament ar trebui să țină cont și de ritmul biologic al fiecărui pacient.

După cum reiese dintr-o analiză a bazei de date biomedicale UK Biobank, în care au fost comparate informațiile asociate unui număr de peste 300 de mii de persoane adulte, cu media de vârstă de 57 de ani, această predispoziție la probleme cardiovasculare a fost observată la 79% dintre persoanele care se culcă târziu și ar avea legătură cu obiceiurile nesănătoase pe care acestea le au în general, de la alimentație la somn insuficient și fumat. În schimb, prevalența afecțiunilor cardiovasculare la persoanele mai active dimineața a fost estimată la numai 5% la nivelul eșantionului analizat.

Autorii studiului nu omit să sublinieze totuşi limitările acestor observații, având în vedere că evaluarea ritmului biologic al persoanelor incluse în eșantionul de studiu s-a bazat strict pe autoevaluările lor, nu pe măsurători periodice obiective.

Multe dintre riscurile de sănătate pot fi diminuate prin schimbarea anumitor obiceiuri, inclusiv a orei de culcare, după cum sugerează acest studiu. Anumite medicamente și terapii dau rezultatele cele mai bune dacă sunt administrate în anumite intervale specifice ale ritmului nostru biologic, în strânsă legătură cu alternanța dintre zi și noapte, și care optimizează funcțiile metabolice. (I.N.)