O terapie inovativă pusă la punct de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetări Oncologice din Spania și care constă într-o combinație de trei medicamente ar putea fi cheia pentru vindecarea cancerului
Riscul medicamentelor contrafăcute din online
Medicii români atrag atenția asupra riscurilor la care se expun pacienții cu obezitate care cumpără de pe site-uri neverificate medicamente pentru slăbit. Este și cazul unui medicament injectabil axat pe trei hormoni intestinali promovat intens în ultima vreme în mediul online, dar care se află deocamdată în faza de studii clinice și nu a fost încă autorizat în nici o țară. Mai mulți medici contactați de reporterii Antena 3 CNN au relatat că pacienții care au folosit medicamentul respectiv, achiziționat de pe internet, s-au confruntat cu dureri abdominale, stări de greață și stări de rău generalizate, cu risc de complicații grave. Totodată, ei le recomandă pacienților din această categorie să-și procure doar medicamente pentru slăbit autorizate, care se găsesc și în farmaciile din România și se eliberează doar pe bază de rețetă. (I.N.)