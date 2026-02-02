Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Riscul medicamentelor contrafăcute din online

Data: 05 Feb 2026

Medicii români atrag atenția asupra riscurilor la care se expun pacienții cu obezitate care cumpără de pe site-uri neverificate medicamente pentru slăbit. Este și cazul unui medicament injectabil axat pe trei hormoni intestinali promovat intens în ultima vreme în mediul online, dar care se află deocamdată în faza de studii clinice și nu a fost încă autorizat în nici o țară. Mai mulți medici contactați de reporterii Antena 3 CNN au relatat că paci­enții care au folosit medicamentul respectiv, achiziționat de pe internet, s-au confruntat cu dureri abdominale, stări de greață și stări de rău generalizate, cu risc de complicații grave. Totodată, ei le recomandă paci­enților din această categorie să-și procure doar medicamente pentru slăbit autorizate, care se găsesc și în farmaciile din România și se eliberează doar pe bază de rețetă. (I.N.)

