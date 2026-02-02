Riscul medicamentelor contrafăcute din online

Data: 05 Feb 2026

Medicii români atrag atenția asupra riscurilor la care se expun pacienții cu obezitate care cumpără de pe site-uri neverificate medicamente pentru slăbit. Este și cazul unui medicament injectabil axat pe trei hormoni intestinali promovat intens în ultima vreme în mediul online, dar care se află deocamdată în faza de studii clinice și nu a fost încă autorizat în nici o țară. Mai mulți medici contactați de reporterii Antena 3 CNN au relatat că paci­enții care au folosit medicamentul respectiv, achiziționat de pe internet, s-au confruntat cu dureri abdominale, stări de greață și stări de rău generalizate, cu risc de complicații grave. Totodată, ei le recomandă paci­enților din această categorie să-și procure doar medicamente pentru slăbit autorizate, care se găsesc și în farmaciile din România și se eliberează doar pe bază de rețetă. (I.N.)