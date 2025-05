Vitamine şi minerale care nu trebuie luate împreună

Data: 15 Mai 2025

Suplimentele alimentare pot fi un sprijin pentru sănătate, dar este esențial ca ele să fie utilizate corect și la recomandarea medicului specialist. Totuși, nu toate vitaminele și mineralele se iau în același timp sau în orice combinație, deoarece pot interacționa negativ între ele, ceea ce le reduce eficiența sau chiar pot provoca reacții adverse. Medicul Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă, a explicat, la Digi24, care sunt combinațiile de vitamine și suplimente pe care ar trebui să le evităm.

Calciul și fierul, de exemplu, nu ar trebui luate în același timp. „Deși ambele sunt esențiale pentru menținerea sănătății oaselor și a sângelui, calciul inhibă absorbția fierului și, implicit, îi poate reduce acestuia din urmă semnificativ absorbția în organism. Dacă o persoană are nevoie de ambele suplimente, pentru o absorbție optimă se recomandă un interval de cel puțin 2 ore între administrarea calciului și a fierului”, a explicat dr. Cornel Brotac.

Nici combinarea suplimentelor de fier cu cele de zinc nu este recomandată, deoarece cele două minerale pot interfera în procesul de absorbție, iar fierul poate împiedica semnificativ absorbția zincului.

Pe de altă parte, dozele mari de zinc pot reduce eficiența fierului, afectând absorbția acestuia și, implicit, beneficiile acestor suplimente. Pentru a maximiza absorbția ambelor minerale, ar fi bine ca ele să fie administrate separat. De exemplu, fierul poate fi luat dimineața, iar zincul seara, sau invers, în funcție de sfatul medicului sau al unui specialist în nutriție.

Referitor la asocierea suplimentelor de cupru și zinc, medicul spune că ele pot fi luate împreună, însă este important să fie într-un raport echilibrat, deoarece zincul, în doze mari, poate inhiba absorbția cuprului în organism. Zincul și cuprul concurează pentru absorbție la nivel intestinal, iar dacă luați doze mari de zinc (peste 40 mg/zi) pe termen lung, este recomandat să luați și cupru, pentru a preveni apariția unui deficit de cupru.

Nici suplimentele de calciu și magneziu nu sunt recomandate pentru a fi administrate împreună. Deși ambele minerale sunt esențiale pentru sănătatea oaselor și a mușchilor, calciul și magneziul pot intra în competiție la nivelul tractului gastrointestinal atunci când sunt luate simultan. Acest lucru poate reduce eficiența absorbției unuia dintre ele, mai ales în cazul suplimentelor cu doze ridicate. În plus, administrarea combinată poate provoca disconfort digestiv, cum ar fi balonare sau crampe abdominale. Pentru a optimiza absorbția suplimentelor de calciu și magneziu și pentru a evita posibilele efecte adverse, ele ar trebui să fie luate separat, la un interval de timp de cel puțin două ore.

Calciul este absorbit mai eficient atunci când este administrat la micul dejun, în special sub formă de carbonat, deoarece necesită prezența alimentelor pentru o absorbție optimă. În schimb, magneziul are un efect relaxant asupra mușchilor și sistemului nervos, fiind ideal pentru administrare seara, înainte de somn.

O altă combinație de suplimente pe care dr. Cornel Brotac nu o recomandă este cea dintre vitamina C și vitamina B12. Deși vitamina C este benefică în multe privințe, administrată în doze mari concomitent cu vitamina B12 poate reduce absorbția acesteia din urmă în organism. Cel mai bine este ca aceste două vitamine să fie administrate la un interval de timp de cel puțin două ore una de cealaltă, iar ideal ar fi ca vitamina C să fie luată prima.

Și vitaminele A și E luate împreună pot inter­ac­ționa negativ la nivel hepatic. În doze mari, vitamina E poate afecta absorbția vitaminei A, ducând în timp la carențe de vitamina A. (I. N.)