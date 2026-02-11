Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 324 „Numai acela nu va simți iubirea fierbinte pentru deprinderea rugăciunii minții, care este cuprins de
Ascultător făcându-Se până la moarte...
„Dumnezeiasca ascultare, fiind rădăcina și temelia vieții călugărești, este strâns legată de viața de obște, cum este legat sufletul de trup. Că una fără alta nu poate exista.”
(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)