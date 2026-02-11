Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Ascultător făcându-Se până la moarte...

Ascultător făcându-Se până la moarte...

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 11 Feb 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 316

„Dumnezeiasca ascultare, fiind rădăcina și temelia vieții călugă­rești, este strâns legată de viața de obște, cum este legat sufletul de trup. Că una fără alta nu poate exista.”

(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Când nu simți... Patristica
    Când nu simți...

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 324 „Numai acela nu va simți iubirea fierbinte pentru deprinderea rugăciunii minții, care este cuprins de

    10 Feb, 2026
  • Vicleana mândrie Patristica
    Vicleana mândrie

    Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 313-314 „Sosind Platon în Muntele Athos, a mers prin toate mănăstirile și sihăstriile să-și găsească un iscusit povățuitor. Dar, negăsind un duhovnic după dorința lui, s-a retras în pustie, nevoindu-se singur patru ani de zile în multă lipsă și osteneală, în rugăciune și citirea Sfinților Părinți, în lacrimi și priveghere ziua și noaptea.

    07 Feb, 2026
TOP 6 Patristica