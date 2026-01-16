Când Îl iubesc pe Dumnezeu

Data: 16 Ianuarie 2026

Fericitul Augustin, Confessio­nes - Mărturisiri, Cartea a X-a, VI, (8), în Părinți și Scriitori Biseri­cești (1985), vol. 64, pp. 208-209

„Dar ce iubesc eu, când Te iubesc pe Tine? Eu nu iubesc nici frumu­sețea trupului, nici podoaba timpului, nici strălucirea luminii, care este prietenă acestor ochi, nici dulcile melodii ale cântecelor de toate felurile, nici mireasma suavă a florilor și gătelilor și aromatelor, nu mana și mierea, nici membrele potrivite pentru îmbrățișările trupului, nu acestea iubesc eu când iubesc pe Dumnezeul meu. Și totuși iubesc o oarecare voce și o oarecare inimă și o oarecare mireasmă, și o oarecare mâncare, și o oarecare îmbrățișare, când iubesc pe Dumnezeul meu, anume lumina, vocea, mireasma, mâncarea, îmbrățișarea omului meu lăuntric, unde fulgeră sufletului meu o lumină pe care n-o cuprinde spațiul și unde sună o melodie pe care nu o răpește timpul, și unde miroase un parfum pe care nu-l împrăștie suflarea vântului, și unde se simte gustul unei mâncări pe care nu o micșorează lăcomia, și unde sunt îmbrățișări pe care săturarea nu le desprinde. Iată ceea ce iubesc când iubesc pe Dumnezeul meu.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)