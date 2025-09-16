Acatistul Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim (16 septembrie)

Data: 16 Septembrie 2025

Condacul 1

Veniți, toți credincioșii, să lăudăm pe luminatul de Dumnezeu duhovnic al Bucureștilor, cel ce, în vremuri de prigoană, pe Hristos L-a mărturisit, cu înțelepciunea harului pe ucenici i-a îndrumat și sfintele biserici cu minunate icoane le-a înfrumusețat; și din inimi să-i strigăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Icosul 1

Lumină ce nu a putut fi pusă sub obroc a fost viața ta cea virtuoasă și nenumărate daruri ai primit de la Dumnezeu pentru smerenia ta; dar mai ales rugăciunea arzătoare și dragostea ta îi chemau pe mulți, pentru care venim la tine ca să ne îndrumi în tainica lucrare a rugăciunii și a pocăinței, pe noi, cei ce-ți cântăm:

Bucură-te, vlăstar roditor al Ortodoxiei românești;

Bucură-te, căutător al frumuseții dumnezeiești;

Bucură-te, cel ce cu numele înțelepciunii ai fost numit;

Bucură-te, cel ce cu multe virtuți te-ai împodobit;

Bucură-te, tainic isihast în mijlocul cetății;

Bucură-te, mustrător al păcatului și al nedreptății;

Bucură-te, liturghisitor înflăcărat al Dumnezeului Celui Preaînalt;

Bucură-te, cel ce bisericile cu alese icoane le-ai înfrumusețat;

Bucură-te, cel ce, în toată viața, dreapta credință ai păzit;

Bucură-te, cel ce pentru Hristos și în temniță ai pătimit;

Bucură-te, preafrumoasă laudă a vieții monahale;

Bucură-te, bun chivernisitor al mănăstirii tale;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 2

Cu inimă smerită, aducem slavă lui Dumnezeu, Cel ce, cu a Sa milostivire și purtare de grijă pentru noi, descoperă oameni duhovnicești, plini de râvnă apostolească, precum pe alesul Său, Cuviosul Sofian, prin care ne-a arătat că, și în vremurile de acum, harul se dobândește prin nevoința cea bună și îi sfințește pe cei răbdători, pentru care Îi cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 2

Domnul ți-a atras inima din pruncie către cele cerești, fericite Părinte, și, fiind mai întâi ascultător față de părinții tăi trupești, ai primit de la ei binecuvântare pentru a-L urma pe Hristos și a lua jugul cel bun al vieții îngerești. Pe această cale cu osârdie mergând și multe osteneli și necazuri răbdând pentru El, ai ajuns la limanul desăvârșirii, făcându-te lăcaș al Preasfintei Treimi. Pentru aceea, auzi de la noi cântarea aceasta:

Bucură-te, crin cu mireasmă duhovnicească al gliei străbune;

Bucură-te, harnică albină care ai adunat nectarul faptelor bune;

Bucură-te, smerit rugător și iubitor de feciorie;

Bucură-te, pildă a monahilor în ascultare și curăție;

Bucură-te, tainic săvârșitor al Rugăciunii lui Iisus;

Bucură-te, călător fără odihnă către cele de sus;

Bucură-te, cel ce mintea în inimă o coborai în vremea rugăciunii;

Bucură-te, cel ce te-ai păzit de învățătorii minciunii;

Bucură-te, neîncetat cugetător la ceasul morții și al judecății;

Bucură-te, ales lucrător al trezviei și simplității;

Bucură-te, cel ce, în smerenie, lui Hristos I-ai fost neobosit următor;

Bucură-te, al darurilor Maicii lui Dumnezeu propovăduitor;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 3

Venind din Basarabia cea greu încercată, pildă vie ai fost celor ce învățau cu tine la Seminarul de la Mănăstirea Cernica, fiind numit „copil bătrân” pentru a ta înțelepciune; că, sporind în știința cărților sfinte, ai înmulțit și râvna pentru cele duhovnicești, cântând cu glas îngeresc lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Sârguincios fiind la învățătură, ți-ai ridicat mintea spre înțelegeri duhovnicești, dar tu mai mult te smereai, Părinte. Iar, după unsprezece ani de ascultare în obștile de la Rughi, Dobrusa și Bălți, ai primit îngerescul chip, întru nevoințe viețuind, și ai sporit în lucrarea virtuților ce ți-au înfrumusețat chipul; drept aceea, îți cântăm:

Bucură-te, cel ce, din copilărie, vas al harului te-ai arătat;

Bucură-te, cel ce, din fragedă vârstă, multe osteneli ai răbdat;

Bucură-te, cel ce la Mănăstirea Rughi ai deprins meșteșugul cântărilor;

Bucură-te, cel ce la Dobrusa ai aflat taina pictării icoanelor;

Bucură-te, liturghisitor al Bisericii cu glas îngeresc;

Bucură-te, fiu după har al Părintelui ceresc;

Bucură-te, gură înțeleaptă, slujitoare a Cuvântului;

Bucură-te, alăută melodioasă a darurilor Duhului;

Bucură-te, următor Cuvioșilor cernicani, cu a ta nevoință;

Bucură-te, cel ce ai împodobit Casa lui Dumnezeu cu iscusință;

Bucură-te, râvnitor pentru adevărata închinare duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai dobândit smerenia dumnezeiască;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 4

Ai spus, Părinte, că smerenia și dragostea sunt roadele viețuirii în Hristos și zi de zi te-ai ostenit să le dobândești și să le sporești. Având credință puternică, nădejde neclintită și dragoste înflăcărată, ai răbdat toate încercările vieții, te-ai arătat biruitor asupra duhurilor întunericului și te-ai asemănat marelui Apostol Pavel, care zicea: „De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”, Căruia Îi cântai: Aliluia!

Icosul 4

La Mănăstirea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul din București te-ai învrednicit de harul preoției și ai slujit cu multă evlavie Dumnezeieștile Taine ale lui Hristos. Dar mai ales la Sfânta Liturghie s-a vădit râvna ta către cele cerești, încât erai pătruns de rugăciunea cea de foc. Pentru aceasta, noi, minunându-ne, îți grăim:

Bucură-te, vas ales al Treimii celei de o ființă;

Bucură-te, mijlocitor al nostru la tronul lui Dumnezeu, cu stăruință;

Bucură-te, închinător al Tatălui în duh și în adevăr;

Bucură-te, al Tainelor Bisericii smerit slujitor;

Bucură-te, cel ce, asemenea lui Moise, aveai fața luminată de har;

Bucură-te, împreună-mijlocitor cu Sfântul Antim la cerescul altar;

Bucură-te, foc de rugăciune, ce patimile mistuiești;

Bucură-te, cel ce inimile credincioșilor le înduhovnicești;

Bucură-te, rugător în duh cu Sfinții Trei Ierarhi;

Bucură-te, sfătuitor de taină al Părinților Patriarhi;

Bucură-te, rug aprins ce în Mănăstirea Antim strălucești;

Bucură-te, pavăză duhovnicească a orașului București;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 5

În vremea prigoanei dezlănțuite de cei potrivnici lui Dumnezeu, stâlp neclintit al credinței te-ai arătat și L-ai mărturisit pe Hristos Cel răstignit și înviat, ca Dumnezeu adevărat, Mântuitorul întregii lumi, și ai fost alături de cei pătimitori, cântând din toată inima împreună cu ei: Aliluia!

Icosul 5

Năzuința către rugăciunea neîncetată te-a chemat sub acoperământul Maicii Domnului, înaintea icoanei sale „Rugul Aprins”, alături de alți părinți și frați duhovnicești, și acolo l-ai întâlnit pe fericitul mărturisitor Ioan Kulîghin, ucenic și următor al Cuvioșilor isihaști de la Optina; de la acesta ai deprins rugăciunea inimii, care te-a luminat și te-a întărit în vremea prigoanei, pentru care primește laudele noastre:

Bucură-te, cel ce inima ți-ai unit-o cu Hristos;

Bucură-te, cel ce mărturisitor al Evangheliei ai fost;

Bucură-te, cel ce următor al tradiției isihaste te-ai arătat;

Bucură-te, că în temniță rugăciunea lui Iisus te-a mângâiat;

Bucură-te, împreună cu toți martirii din închisorile comuniste;

Bucură-te, cel ce ai păstrat candelele credinței românești nestinse;

Bucură-te, evlavios rugător, de lumina Taborului cercetat;

Bucură-te, cel ce pe demoni, prin smerenie și pocăință, i-ai alungat;

Bucură-te, cel ce adesea ai cugetat la Dreapta Judecată;

Bucură-te, următor al Sfântului Paisie de la Neamț, prin viață curată;

Bucură-te, suflet întărit, prin răbdare, în virtuțile sfinte;

Bucură-te, cel ce ai păzit neclintit ale Bisericii așezăminte;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 6

Văzându-te întărit în lucrarea duhovnicească, vrăjmașul diavol i-a îndemnat pe conducătorii necredincioși să te întemnițeze. Astfel, ai urcat Golgota neamului românesc, împreună cu mulți alți pătimitori și mărturisitori ai dreptei credințe; tu, însă, răbdând toate în numele lui Hristos, te-ai rugat pentru neamul nostru cel prigonit și greu încercat, ca Dumnezeu să nu-Și întoarcă mila Sa de la noi, cei ce-I cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Păstor luminat al turmei tale celei cuvântătoare fiind, niciodată nu te-ai însoțit cu cei stăpâniți de întunericul relei credințe, ci ai ales să rabzi pentru Hristos batjocuri și asupriri, dar i-ai biruit pe prigonitorii tăi prin iubire smerită, iar Duhul Sfânt ți-a dat pricepere cum să răspunzi potrivnicilor tăi. Pentru aceasta, îți cântăm:

Bucură-te, măreție a viețuirii în Hristos, ascunsă în simplitate;

Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei, cu blândețe și cu dreptate;

Bucură-te, cel ce sufletul prin dureri ți-ai sfințit;

Bucură-te, cel ce și de temniceri sfânt erai numit;

Bucură-te, chip îngeresc peste care harul s-a revărsat;

Bucură-te, cel ce, în toată viața, de Duhul Sfânt ai fost insuflat;

Bucură-te, propovăduitor cu mult har al Evangheliei Mântuitorului;

Bucură-te, cel ce mereu ai fost ocrotit de Maica Domnului;

Bucură-te, cel împreună cu toți mărturisitorii neamului românesc;

Bucură-te, reazem tare pentru cei ce pe nedrept pătimesc;

Bucură-te, cel ce ne-ai dat pildă ca și pe vrăjmași să-i iubim;

Bucură-te, cel ce ne-ai învățat ca, pentru Adevăr, cu îndelungă răbdare să suferim;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 7

Bisericile zugrăvite de tine, Cuvioase, sunt înfrumusețate de lumina harului, încât noi, credincioșii, rugându-ne în ele cu evlavie și cu inimi mulțumitoare, în cer a fi ni se pare, pentru care Îl slăvim pe Dumnezeu, Cel ce ți-a dat un astfel de dar, cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, ți-a dat darul zugrăvirii sfintelor icoane, pe care l-ai înmulțit mereu prin lucrare duhovnicească și prin smerenie, devenind îndrumător al multor iconari. Astfel, multe biserici ai zugrăvit, Cuvioase, împreună cu ucenicii tăi, nu doar în patria ta, ci și în alte țări, pentru care îți grăim așa:

Bucură-te, cel ce chipul Domnului te-ai străduit a-l zugrăvi;

Bucură-te, cel ce pe Acesta și în inimă te-ai silit a-L întipări;

Bucură-te, cel ce la Saon și Negru-Vodă cu însuflețire ai pictat;

Bucură-te, cel ce Mănăstirile Dealu și Radu-Vodă cu alese chipuri de sfinți le-ai înfrumusețat;

Bucură-te, cel ce în București, biserica Bumbacari ai zugrăvit-o;

Bucură-te, cel ce și la Slatina Bucovinei pictura ai săvârșit-o;

Bucură-te, cel ce în Siria și Liban i-ai uimit pe toți cu minunatele zugrăviri;

Bucură-te, cel ce ai primenit pictura de la Antim, Dărvari, Celic-Dere și alte mănăstiri;

Bucură-te, că în icoanele tale se oglindesc frumusețile Raiului;

Bucură-te, cel ce ți-ai înmulțit talantul după măsura darului;

Bucură-te, dascăl luminat, care și pe ucenici bine i-ai învățat;

Bucură-te, cel ce prețioase scrieri despre sfintele icoane ne-ai lăsat;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 8

Închinându-ne sfintelor icoane pictate de tine, fericite, inima ni se înalță spre cele nematerialnice, iar mintea ni se umple de adevărată teologie, dorind după Dumnezeu Cel nevăzut, pe Care neîncetat Îl laudă cetele îngerești în ceruri, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Chip al blândeților te-ai arătat, Cuvioase Părinte, că tuturor celor ce veneau la tine pentru sfat și mărturisire le răspundeai cu pace și răbdare, iar ei, privind la fața ta cea luminoasă, se umpleau de bucurie. Pentru aceasta, îți cântăm așa:

Bucură-te, Părinte plin de iubire duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ne trimiți de sus mângâiere cerească;

Bucură-te, că încă din tinerețe ai fost biruitor al păcatului;

Bucură-te, iscusit învățător al luptei cu patimile trupului;

Bucură-te, cel ce, în această lume, ai fost dăruit cu înțelepciune cerească;

Bucură-te, cel ce ne îmbărbătezi când sufletele încep să ne slăbească;

Bucură-te, cel ce ai fost pe pământ chip ales de bună îngăduință;

Bucură-te, cel ce ai vestit Cuvântul lui Dumnezeu cu stăruință;

Bucură-te, cel ce ai socotit pacea mai mare decât dreptatea;

Bucură-te, cel ce ne-ai învățat iertarea și bunătatea;

Bucură-te, cel ce și în vedenie unora te-ai arătat;

Bucură-te, cel ce ai fost văzut împodobit cu veșmânt luminat;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 9

Născătoarei de Dumnezeu I-ai adus preacinstire în toată viața ta, Cuvioase, zugrăvind preacuratul ei chip în multe icoane ce împodobesc sfintele biserici, iar Maica milostivirii te-a sprijinit și te-a luminat, dăruindu-ți smerită înțelepciune, care te-a izbăvit de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți; pentru aceasta, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Împlinitor al Testamentului Sfântului Ierarh Antim, întemeietorul și ocrotitorul mănăstirii tale ai fost, Părinte, purtând de grijă și miluind pe săracii, văduvele și orfanii care veneau la tine cerându-ți ajutor, iar pe cei înstăriți îi îndemnai stăruitor la fapte de milostenie, pentru care îți cântăm așa:

Bucură-te, Părinte milostiv al celor săraci și necăjiți;

Bucură-te, apărător al celor năpăstuiți;

Bucură-te, următor al îndemnurilor Sfântului Ierarh Antim;

Bucură-te, cel ce pe toți ne înveți viață sfântă să dobândim;

Bucură-te, că ajutător al celor în necazuri și suferințe ai fost;

Bucură-te, că în cei săraci vedeai chipul lui Hristos;

Bucură-te, al celor deznădăjduiți grabnic mângâietor;

Bucură-te, al tinerilor adevărat călăuzitor;

Bucură-te, ocrotitor al fecioarelor sărmane și neajutorate;

Bucură-te, al bolnavilor izvor de vindecare și sănătate;

Bucură-te, cel ce întărești pe cei ce se clatină în credință;

Bucură-te, cel ce ne dăruiești pildă și îndemn spre nevoință;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 10

Primind harul preoției, te-ai străduit să devii tot mai iscusit în arta artelor, care este știința duhovniciei, punând mereu suișuri în inima ta. Și, ajungând la măsura bărbatului desăvârșit, cu înțelepciune ți-ai povățuit fiii duhovnicești ca și ei să sporească necontenit în viața virtuoasă, pentru care, cu glas de bucurie, cântau din inimă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Toți marii Părinți care te-au cunoscut s-au minunat de înțelepciunea duhovnicească la care ai ajuns, Cuvioase, fiindcă lumina de dincolo de veac a sfinților se oglindea pe fața ta și în viața ta. Iar tu, înzestrat fiind cu înțelepciune de Părintele luminilor, îi îndrumai cu dragoste nemăsurată pe cei ce veneau la tine și, privindu-i, mulțumeai Domnului, zicând: „Iată, eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu.” Pentru aceasta, îți grăim așa:

Bucură-te, cel ce Apostol al Bucureștilor de Cuviosul Cleopa ai fost numit;

Bucură-te, cel prin care orașul tău folos duhovnicesc a dobândit;

Bucură-te, cel ce ai ajuns la înălțimea marilor cuvioși;

Bucură-te, înțelept duhovnic al celor credincioși;

Bucură-te, că în inima ta, sfințită prin har, Hristos a împărățit;

Bucură-te, cel ce de fiii tăi duhovnicești ești nedespărțit;

Bucură-te, cel ce întru adevăr și dreptate te-ai sfințit;

Bucură-te, nevoitor înțelept, care năvălirile păcatului le-ai biruit;

Bucură-te, că în inimile ucenicilor sămânța evlaviei ai semănat;

Bucură-te, că, prin scrierile tale, mințile noastre s-au luminat;

Bucură-te, al celor mâhniți și îndurerați mângâietor;

Bucură-te, al bolilor sufletești și trupești grabnic vindecător;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 11

Cu smerenie și cu cinste ți-ai purtat crucea, asemenea tuturor adevăraților următori ai Domnului Iisus Hristos, răbdând multe necazuri și suferințe în toată viața ta. Pentru aceasta, Părintele ceresc te-a chemat la veșnicele lăcașuri chiar în ziua prăznuirii Înălțării Sfintei Cruci. Iar acum, bucurându-te întru Duhul Sfânt, slăvești împreună cu îngerii pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 11

Lucrări minunate a săvârșit Dumnezeu prin tine, Părinte, iar după mutarea ta cea cuvioasă la veșnica odihnă și fericire, nu pregeți să ne povățuiești tainic, întărindu-ne în ispite și încercări, iar celor ce te cinstesc cu evlavie le dai alinare în tulburările vieții și tămăduire de bolile sufletești și trupești. Pentru aceasta, îți cântăm:

Bucură-te, că Maica Domnului în chilie te-a cercetat;

Bucură-te, cel ce cu evlavie Împărătesei cerești te-ai închinat;

Bucură-te, cel ce, pentru smerenia ta, ai primit descoperirea celor viitoare;

Bucură-te, cel ce pe unii i-ai cercetat în vedenii, spre îmbărbătare;

Bucură-te, cel ce, în ziua Înălțării Sfintei Cruci, la cer te-ai mutat;

Bucură-te, că la înmormântarea ta trei cununi luminoase asupra-ți s-au arătat;

Bucură-te, că bună mireasmă a izvorât atunci din trupul tău cel cuvios;

Bucură-te, evlavios închinător al Crucii lui Hristos;

Bucură-te, cel al cărui mormânt s-a arătat a fi loc sfințit de rugăciuni;

Bucură-te, tămăduitor al bolilor și făcător de minuni;

Bucură-te, iubitor al tăcerii întru cunoștință;

Bucură-te, îndreptător către adevărata pocăință;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 12

Precum Moise odinioară a călăuzit poporul ales, și tu, Părinte, ne-ai îndrumat pe noi prin pustiul deșertăciunilor acestei lumi, ca să ajungem la tărâmul binecuvântat al libertății duhului. Iar acum te rogi pentru mântuirea noastră, ca să ne învrednicim de mila lui Dumnezeu și să-I cântăm împreună cu tine pururea: Aliluia!

Icosul 12

Cinstind după cuviință viața ta, pe care întru curăție ai închinat-o Domnului încă din copilărie, precum și statornica ta înălțare duhovnicească din putere în putere, slăvim pe Dumnezeu pentru sfârșitul tău cel cuvios, în zi de împărătească prăznuire. Și cunoscând că acum te bucuri de vederea feței Mântuitorului Hristos, mijlocind pentru noi, îți aducem din inimă aceste laude:

Bucură-te, biruitor al vrăjmașilor nevăzuți;

Bucură-te, lucrător al celor mai mari virtuți;

Bucură-te, îmblânzitor al inimilor tulburate;

Bucură-te, îndreptător al celor robiți de păcate;

Bucură-te, cel ce pe monahi bine îi povățuiești;

Bucură-te, dascăl luminat al pictorilor bisericești;

Bucură-te, duhovnic neînșelat în vremuri cumplite;

Bucură-te, împodobitor sârguincios de lăcașuri sfinte;

Bucură-te, rod ales și binecuvântat al Basarabiei;

Bucură-te, icoană sfântă a credinței și a evlaviei;

Bucură-te, cel ce viețuiești acum întru veșnică fericire;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru a noastră mântuire;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Condacul 13

O, Sfinte Cuvioase Părinte Sofian, cel ce în viața ta mult L-ai iubit pe Hristos și te-ai ostenit pentru Sfânta Sa Biserică, roagă-te Lui să ne ridice din patimi, să ne izbăvească de ispitele ce ne împresoară și să ne păzească de durerile de acum și de cele veșnice, ca, mântuindu-ne prin harul Său, pururea să-I cântăm cu bucurie: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Lumină ce nu a putut fi pusă sub obroc a fost viața ta cea virtuoasă și nenumărate daruri ai primit de la Dumnezeu pentru smerenia ta; dar mai ales rugăciunea arzătoare și dragostea ta îi chemau pe mulți, pentru care venim la tine ca să ne îndrumi în tainica lucrare a rugăciunii și a pocăinței, pe noi, cei ce-ți cântăm:

Bucură-te, vlăstar roditor al Ortodoxiei românești;

Bucură-te, căutător al frumuseții dumnezeiești;

Bucură-te, cel ce cu numele înțelepciunii ai fost numit;

Bucură-te, cel ce cu multe virtuți te-ai împodobit;

Bucură-te, tainic isihast în mijlocul cetății;

Bucură-te, mustrător al păcatului și al nedreptății;

Bucură-te, liturghisitor înflăcărat al Dumnezeului Celui Preaînalt;

Bucură-te, cel ce bisericile cu alese icoane le-ai înfrumusețat;

Bucură-te, cel ce, în toată viața, dreapta credință ai păzit;

Bucură-te, cel ce pentru Hristos și în temniță ai pătimit;

Bucură-te, preafrumoasă laudă a vieții monahale;

Bucură-te, bun chivernisitor al mănăstirii tale;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Rugăciune

Sfinte Cuvioase Părinte Sofian, cel ce, în viața ta pământească, mult L-ai iubit pe Dumnezeu, slujindu-I cu râvnă și dăruire, și oamenilor, prin mulțimea faptelor tale bune, le-ai fost o icoană a virtuților, iar acum, împreună cu îngerii și cu sfinții, te bucuri de vederea feței Lui pline de lumină și Îl lauzi neîncetat, ție ne rugăm cu lacrimi și cu umilință: Izbăvește-ne, prin sfintele tale rugăciuni, de multele ispite și necazuri ce vin asupra noastră de la diavol, de la oameni și de la patimile ce ne luptă. Pildă ai fost tuturor prin răbdarea încercărilor, bisericile lui Dumnezeu cu frumoase icoane le-ai împodobit, Numele lui Hristos L-ai mărturisit în temniță, prieten al săracilor și al necăjiților te-ai arătat; pentru aceasta, împărățești veșnic cu Hristos în Raiul desfătării. Tu, cel ce ai înmulțit talanții încredințați de Părintele ceresc, roagă-te pentru noi să înmulțim râvna de a face fapte bune pentru mântuire; tu, cel ce ai împlinit cu osârdie Testamentul Sfântului Ierarh Antim, insuflă-ne și nouă dorința de a face milostenie și de a-i ajuta pe cei în nevoi; tu, cel ce ai fost duhovnic iscusit, ridicând pe mulți din moartea păcatului, dă-ne înțelepciune în lupta cu poftele vătămătoare de suflet și cu gândurile cele rele care se abat asupra noastră; tu, cel ce ai fost învățător al neosândirii aproapelui, dăruiește-ne să avem smerenie și dragoste față de semenii noștri. Luminează-ne calea, ca să nu cădem în cursele înșelătoare ale acestei lumi, ci, cu ajutorul tău, să ne împărtășim și noi de frumusețea cea negrăită a luminii neînserate și să ajungem la odihna și bucuria veșnică a Împărăției cerurilor, unde să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

Condacul 1

Veniți, toți credincioșii, să lăudăm pe luminatul de Dumnezeu duhovnic al Bucureștilor, cel ce, în vremuri de prigoană, pe Hristos L-a mărturisit, cu înțelepciunea harului pe ucenici i-a îndrumat și sfintele biserici cu minunate icoane le-a înfrumusețat; și din inimi să-i strigăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Sofian, iscusit iconar de suflete!

Colecţia Acatiste şi Vieţi de sfinţi - Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă