Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Iosif si Chiriac de la Bisericani (1 octombrie)

Data: 01 Octombrie 2025

Condacul 1

Pe vârfurile sihaştrilor, candelele nestinse ale Moldovei, lauda Bisericanilor, pe iubitorii de linişte şi de nevoinţe pentru Hristos, pe îndreptătorii călugărilor să-i lăudăm noi, credincioşii; că, prin nevoinţele pustniciei s-au ridicat de la cele pământeşti şi, cu Hristos, Mirele ceresc, s-au unit, Căruia se roagă să ne izbăvească din patimi şi din necazuri, pe noi, cei ce cântăm: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi, rugători către Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Icosul 1

Înger în trup pe pământ te-ai arătat, Cuvioase Părinte Iosif; că de trup nu te-ai îngrijit şi nevoinţe, mai presus de fire, ai săvârşit, fericite; pentru care, auzi, de la noi, unele ca acestea:

Bucură-te, Înger pământesc şi om ceresc;

Bucură-te, cel în care s-a mântuit cel după chip;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul românesc;

Bucură-te, sihastru desăvârşit între Cuvioşii Bisericii;

Bucură-te, că Botezătorului i-ai urmat în aspră vieţuire;

Bucură-te, nevoitor şi osârduitor întru Duhul Sfânt;

Bucură-te, iubitor de linişte şi împlinitor al virtuţilor;

Bucură-te, lucrător iscusit al Rugăciunii lui Iisus;

Bucură-te, povăţuitor al călugărilor râvnitori;

Bucură-te, cunoscător al Tainelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, întemeietor al Mânăstirii Bisericani;

Bucură-te, cel ce în Munţii Carpaţi ţi-ai desăvârşit viaţa;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, mult nevoitorule!

Condacul al 2-lea

Ai părăsit casa părintească şi Valea Bistriţei, venind să îmbrăţişezi chipul îngeresc şi să urmezi viaţa Cuviosului Iosif de la Bisericani şi, ajungând la locaşul cel dorit, fericite Chiriac, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Auzind, Sfinte Chiriac, de nevoinţa sihaştrilor din Muntele Bisericani, din tinereţe, cu mare osârdie ai alergat să te osteneşti acolo spre mântuire. Pentru aceasta, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce, din pruncie, L-ai iubit pe Hristos;

Bucură-te, cel ce nevoinţelor Cuviosului Iosif ai urmat;

Bucură-te, cel ce de dragostea Ziditorului tău te-ai aprins;

Bucură-te, cel ce ai luat jugul cel bun al nevoinţei;

Bucură-te, cel ce desfătările trupului le-ai supus duhului;

Bucură-te, împlinitor al rânduielilor mânăstireşti;

Bucură-te, râvnitor spre citirea cărţilor sfinte;

Bucură-te, cel căruia Tainele Credinţei ţi s-au descoperit;

Bucură-te, minte înţeleaptă şi luminată de Duhul Sfânt;

Bucură-te, lumină aprinsă din Flacăra Duhului;

Bucură-te, suflet plin de Pacea lui Hristos;

Bucură-te, cel îndelung-răbdător în ispite;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Chiriac, cununa sihaştrilor!



Condacul al 3-lea

Cine nu se va minuna de faptele şi nevoinţele tale, Părinte Chiriac? Singur Dumnezeu ştie taina sufletului tău, întru care S-a odihnit şi întru care S-a preaslăvit Numele Său cel sfânt, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Obştea Mânăstirii Bistriţa se bucură pentru că te are, Sfinte Părinte Iosif, pildă de nevoinţă şi ocrotitor. De aceea, te laudă, zicând:

Bucură-te, Părinte plin de înţelepciune duhovnicească;

Bucură-te, minte râvnitoare spre cunoaşterea Tainelor Dumnezeieşti;

Bucură-te, cel ce L-ai slăvit pe Dumnezeu în trupul şi sufletul tău;

Bucură-te, cel ce cu smerita cugetare te-ai împodobit;

Bucură-te, cel căruia postul şi rugăciunea ţi-au fost aripi duhovniceşti;

Bucură-te, pildă de fapte bune şi chip al smereniei;

Bucură-te, cel ce ai ajuns la starea de nepătimire;

Bucură-te, reazem neputincioşilor şi oropsiţilor;

Bucură-te, chip al blândeţilor şi dascăl al rugăciunii;

Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al Evangheliei;Bucură-te, slujitor al tuturor, ca să dobândeşti pe cei mai mulţi;

Bucură-te, cel ce toate le-ai împlinit întru Hristos;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, mult nevoitorule!

Condacul al 4-lea

Aprinzându-ţi-se, Sfinte Iosif, în inimă focul iubirii de Dumnezeu, acesta te-a încălzit, te-a luminat şi ţi-a curăţit sufletul, devenit sălaş al PreaSfântului Duh, Care te-a îndemnat a cânta: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ca un luceafăr ai răsărit în Munţii Neamţului, Cuvioase Părinte Chiriac, nevoindu-te în sihăstrie 60 de ani şi pământul de sub picioarele tale s-a sfinţit, iar noi, cu bucurie, îţi aducem cântare, zicând:

Bucură-te, râvnitor şi împlinitor al Voii lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce toate le-ai făcut după Evanghelie;

Bucură-te, iubitor de linişte şi următor al Păcii lui Hristos;

Bucură-te, inimă plină de Duh Sfânt;

Bucură-te, rugător neobosit şi purtător al rugăciunilor noastre către Domnul;

Bucură-te, cel ce bine ai păzit făgăduinţele călugăreşti;

Bucură-te, cel ce ai înmulţit talanţii dăruiţi ţie de către Dumnezeu;

Bucură-te, alt Onufrie, al Munţilor Carpaţi;

Bucură-te, chip al smereniei scăldat în Lumina lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ale cărui fapte se vor răsplăti la arătare;

Bucură-te, cel ce ai cântat în duh Măreţiile lui Dumnezeu;

Bucură-te, ocrotitor al călugărilor râvnitori şi smeriţi;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Chiriac, cununa sihaştrilor!

Condacul al 5-lea

Neamul românesc tresaltă de bucurie că pe tine te are rugător către Dumnezeu, iar pământul Moldovei se veseleşte că, prin tine, capătă sfinţire, primind întru sine cinstitele tale Moaşte, iar noi, înaintea Sfintei tale Icoan stând, primim binecuvântare şi lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Arzând cu inima să te închini dătătorului de viaţă Mormânt al Domnului, ai purces către Ţara Sfântă şi pe Valea Iordanului te-ai sălăşluit, Părintele nostru, Iosif, unde şi mai grele nevoinţe ai purtat, pentru care te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cel ce, prin Harul, ai devenit fiu al Împărăţiei;

Bucură-te, cel ce ai murit în Hristos ca să înviezi împreună cu El;

Bucură-te, următor al Sfântului Ioan Botezătorul;

Bucură-te, cel ce ţi-ai îmbrăcat trupul cu haina nepătimirii;

Bucură-te, luptător împotriva ispitelor diavoleşti;

Bucură-te, cel ce n-ai dispreţuit pe nimeni în lumea aceasta;

Bucură-te, sihastru îndelung răbdător şi mult ostenitor;

Bucură-te, Mărturisitor al PreaSfintei Treimi;

Bucură-te, purtător al rugăciunilor noastre înaintea Domnului;

Bucură-te, om iubit de Dumnezeu şi de semeni;

Bucură-te, cel ce te-ai împărtăşit Sfintelor Taine cu vrednicie;

Bucură-te, cel dintâi sihastru român din pustia Iordanului;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, mult nevoitorule!

Condacul al 6-lea

Dacă pustiul Iordanului, Cuvioase Iosif, ţi-a întărit sufletul ca un diamant, sihăstria Munţilor Carpaţi ţi-a răcorit inima, gustând din apa vieţii şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Se laudă cu tine Mânăstirea Bisericani, Părinte Chiriac, că ai făcut-o să sporească duhovniceşte, de-a lungul veacurilor, prin mulţimea de călugări şi de binecredincioşi creştini închinători. Pentru aceasta, îţi cântăm:

Bucură-te, lucrător neobosit în Via Domnului;

Bucură-te, cel ce ne mângâi pe noi în tot necazul;

Bucură-te, cel prin care ne prisoseşte Harul Duhului Sfânt;

Bucură-te, cel ce suferinţele lui Hristos le-ai purtat în trupul tău;

Bucură-te, cel ce ţi-ai pus toată nădejdea în Dumnezeu;

Bucură-te, cel în care S-a preaslăvit Hristos cel înviat;

Bucură-te, doritor al Ierusalimului ceresc;

Bucură-te, cel ce ne-ai încredinţat că prin har suntem mântuiţi;

Bucură-te, cel ce ne-ai şters lacrimile întristării;

Bucură-te, mână prin care ne binecuvintează Dumnezeu;

Bucură-te, fereastră prin care vedem Împărăţia cea făgăduită;

Bucură-te, scară prin care urcăm la ceruri;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Chiriac, cununa sihaştrilor!

Condacul al 7-lea

Nici frigul, nici arşiţa, nici ispitele venite de la lume, de la trup şi de la diavol, nu te-au despărţit, Cuvioase Chiriac, de dragostea lui Hristos, Căruia toată viaţa I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Lumina sufletului tău nu a putut sta sub obroc, Cuvioase Iosif, pentru că mulţime de nevoitori au văzut-o şi s-au adunat în jurul tău, pentru a-ţi urma sfatul şi vieţuirea; tu le-ai întocmit pravilă şi, cu ei împreună, slăveai pe Dumnezeu. Această lumină ne străluceşte şi nouă şi ne îndeamnă să te lăudăm aşa:

Bucură-te, slujitor al lui Dumnezeu întru răbdare;

Bucură-te, lumină aprinsă din Lumina lui Hristos;

Bucură-te, minte luminată prin rugăciune curată;

Bucură-te, povăţuitor al călugărilor osârduitori;

Bucură-te, locaş în care S-a odihnit Hristos;

Bucură-te, văzător al Tainelor cereşti;

Bucură-te, mijlocitor de Har pentru ucenicii tăi;

Bucură-te, lumină pusă în sfeşnic, spre a lumina tuturor;

Bucură-te, pildă de nevoinţă şi de smerenie;

Bucură-te, cel ce ai înmulţit Harul, care sporeşte bucuria;

Bucură-te, cel pururea luminat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, cel ce, necontenit, cântai Domnului laude;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, mult nevoitorule!

Condacul al 8-lea

Ştiind, Părinte Iosif, că Cel Care L-a înviat pe Domnul Iisus, îi va învia pe toţi cei care se închină în duh şi în adevăr, „ai înmulţit Harul ca să prisosească prin mai mulţi mulţumirea spre slava lui Dumnezeu”, cântând toată viaţa: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Muntele din ţinutul Neamţului în care te-ai nevoit, Părinte Chiriac, îţi păstrează numele, iar cei care vor să te urmeze în osteneli şi în fapte, îţi cântă unele ca acestea:

Bucură-te, stâlp al Credinţei aşezat pe Piatra Hristos;

Bucură-te, sfeşnic aprins în peşterile Munţilor Carpaţi;

Bucură-te, Candelă în care s-a aşezat lumina Evangheliei;

Bucură-te, şipot din care curge binecuvântare;

Bucură-te, Icoană zugrăvită după Chipul lui Dumnezeu;

Bucură-te, comoară duhovnicească ascunsă în inimile credincioşilor;

Bucură-te, putere din Puterea covârşitoare a lui Dumnezeu;

Bucură-te, chip în care străluceşte cunoştinţa slavei lui Hristos;

Bucură-te, Vas al Duhului Sfânt în care se păstrează apa vieţii;

Bucură-te, vistierie în care se păstrează Roadele Duhului;

Bucură-te, stejar carpatin cu ramuri crescute până la cer;

Bucură-te, cel ce ai urcat, prin nevoinţe, treptele desăvârşirii;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Chiriac, cununa sihaştrilor!

Condacul al 9-lea

După îndelungi osteneli şi aspră nevoinţă, Dumnezeu te-a îmbrăcat cu haina cea luminată a slavei Sale, Cuvioase Părinte Chiriac şi te-a aşezat împreună cu Îngerii, cântându-I pururea: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Sfinte Părinte Iosif, după aspre nevoinţe, ai înţeles că „viaţa aceasta este umbră şi vis”. Pentru aceasta, ai voit să pleci din trupul cel stricăcios ca să fii cu Domnul; încât, ceea ce este muritor în tine să fie împodobit de viaţă, iar noi să cântăm:

Bucură-te, Înger în trup, bine plăcut Domnului;

Bucură-te, Ostaş al lui Hristos îmbrăcat în platoşa veşniciei;

Bucură-te, împlinitor sârguincios al poruncilor evanghelice;

Bucură-te, purtător al armelor Duhului dreptăţii;

Bucură-te, râu de apă lină al cărui izvor este în ceruri;

Bucură-te, vlăstar altoit pe Viţa Hristos;

Bucură-te, lucrător neobosit în Curţile Domnului;

Bucură-te, gură sfântă prin care ne vorbeşte Dumnezeu;

Bucură-te, ochi lăuntric văzător de Taine;

Bucură-te, străjer al Mânăstirilor pe care le-ai ctitorit;

Bucură-te, floare cu bun miros a monahismului românesc;

Bucură-te, mlădiţă care ai crescut flori duhovniceşti;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, mult nevoitorule!

Condacul al 10-lea

Vrând Împăratul tuturor să-ţi răsplătească nevoinţele cu Darurile Sale cele bogate, pe tine, Cuvioase Părinte Chiriac, te-a chemat la cereasca Sa Împărăţie, de unde, împreună cu Părintele Iosif, cu Cuviosul Daniil Sihastrul şi cu ceilalţi Cuvioşi români, te rogi pururea pentru neamul românesc, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Ritorii cei pricepuţi nu ar putea spune, cu adevărat, râvna şi ostenelile tale, fericite Părinte Chiriac, care te-au întărit în furtunilr tulburătoare ale ispitelor, ci numai Dumnezeu le-a cunoscut, ridicându-te la înălţimile cereşti. Pentru aceasta, primeşte, de la noi, nevrednicii, această cântare de laudă:

Bucură-te, mare nevoitor între sihaştrii neamului românesc;

Bucură-te, floare rară a Munţilor Carpaţi răsădită în Rai;

Bucură-te, primitor al luminii Dumnezeieşti;

Bucură-te, cărbune aprins din focul dragostei lui Dumnezeu;

Bucură-te, locaş în care se odihneşte Dumnezeu;

Bucură-te, dascăl iscusit, cinstit de învăţătorii înţelepţi;

Bucură-te, plămadă dospită de Pâinea vieţii;

Bucură-te, grai de taină ascultat de mulţime de ucenici;

Bucură-te, bunătate dobândită din bunătatea lui Hristos;

Bucură-te, plugul care ai desţelenit mulţimea patimilor;

Bucură-te, trup duhovnicesc plin de bună mireasmă;

Bucură-te, luptător neobosit în războiul cel nevăzut;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Chiriac, cununa sihaştrilor!

Condacul al 11-lea

Din necazuri şi din nevoi izbăveşte-ne, Părinte, prin rugăciunile tale, cele către Dumnezeu, ca să ne aflăm curaţi şi fără de întinăciune, pentru a descoperi, în firea lucrurilor care ne înconjoară, Tainele Sale, ca astfel slăvindu-L, să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

„Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte”, întorcându-se de la calea cea rea. Ştiind aceasta, Părinte al nevoinţelor, Iosif, ai întors pe mulţi către Hristos, spre a aduce bucurie în cer. Drept aceea şi noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, aducător de bucurie;

Bucură-te, împăciuitor al oamenilor;

Bucură-te, prieten al Sfinţilor;

Bucură-te, om împodobit cu virtuţi;

Bucură-te, Preot al Celui PreaÎnalt;

Bucură-te, cunoscător al Tainelor duhovniceşti;

Bucură-te, fiu al Împărăţiei celei veşnice;

Bucură-te, glas auzit în ceruri;

Bucură-te, chip al Strălucirii lui Hristos;

Bucură-te, vlăstar neveştejit al Pomului vieţii;

Bucură-te, cântăreţ al Măreţiilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, odor de preţ al Mânăstirii Bisericani;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, mult nevoitorule!

Condacul al 12-lea

Dăruieşte-ne, Doamne, grai duhovnicesc ca să lăudăm Puterile Tale şi să facem cunoscute Minunile Tale, aşa cum i-ai dat, odinioară, alesului tău, Iosif, cel mult nevoitor, pentru ca şi noi să-Ţi cântăm: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Pomenim, Cuvioase Iosif, numele tău cel vrednic de cinstire, ne închinăm Sfintei tale Icoane, prin care primim binecuvântarea ta şi Îi mulţumim lui Dumnezeu, că te avem rugător pentru sufletele noastre, zicând unele ca acestea:Bucură-te, vistierie de bunătăţi duhovniceşti;

Bucură-te, Părinte bun pentru tot sufletul cel necăjit şi întristat;

Bucură-te, aducător de belşug în casele noastre;

Bucură-te, sprijin al văduvelor şi al orfanilor;

Bucură-te, casă a celor fără de adăpost şi a pelerinilor ostenitori;

Bucură-te, cetate de scăpare celor prigoniţi pentru dreptate;

Bucură-te, pom plin de Roadele Duhului Sfânt;

Bucură-te, înălţime către care tindem noi, credincioşii;

Bucură-te, adânc în care descoperim Lucrările lui Dumnezeu;

Bucură-te, trup preamărit din care izvorăsc tămăduiri;

Bucură-te, pildă vie a monahilor;

Bucură-te, rugător pentru mântuirea noastră;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Chiriac, cununa sihaştrilor!

Condacul al 13-lea

O, întru tot lăudaţilor Părinţi Iosif şi Chiriac, stele strălucitoare pe bolta Bisericii strămoşeşti, apărători ai Credinţei şi cununa sihaştrilor, fiţi purtătorii rugăciunilor noastre înaintea PreaSfintei Treimi, ca să primim iertare de păcate şi să ne învrednicim de Iubirea Sa de oameni în Împărăţia cerurilor, cântându-I: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Înger în trup pe pământ te-ai arătat, Cuvioase Părinte Iosif; că de trup nu te-ai îngrijit şi nevoinţe, mai presus de fire, ai săvârşit, fericite; pentru care, auzi, de la noi, unele ca acestea:

Bucură-te, Înger pământesc şi om ceresc;

Bucură-te, cel în care s-a mântuit cel după chip;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul românesc;

Bucură-te, sihastru desăvârşit între Cuvioşii Bisericii;

Bucură-te, că Botezătorului i-ai urmat în aspră vieţuire;

Bucură-te, nevoitor şi osârduitor întru Duhul Sfânt;

Bucură-te, iubitor de linişte şi împlinitor al virtuţilor;

Bucură-te, lucrător iscusit al Rugăciunii lui Iisus;

Bucură-te, povăţuitor al călugărilor râvnitori;

Bucură-te, cunoscător al Tainelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, întemeietor al Mânăstirii Bisericani;

Bucură-te, cel ce în Munţii Carpaţi ţi-ai desăvârşit viaţa;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, mult nevoitorule!

Rugăciune

O, Cuvioşilor Părinţi, Iosif şi Chiriac, care din tinereţe L-aţi iubit, cu desăvârşire, pe Dumnezeu şi viaţa aţi închinat-o slujirii Lui, cei ce pe toate cele lumeşti le-aţi părăsit şi de la Domnul mari daruri aţi luat, fiind acum în ceata Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, nu ne uitaţi pe noi, cei ce suntem în viforul ispitelor lumii acesteia; întregului cin monahal mijlociţi-i râvnă spre împlinirea făgăduinţelor călugăreşti şi aducere aminte de înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos; dăruiţi celor bolnavi şi în suferinţă alinare; celor stăpâniţi de patimi şi de duhuri rele izbăvire; celor slabi în Credinţă, întărire; familiilor dezbinate, împăcare; celor rătăciţi de la Dreapta Credinţă, întoarcere şi îndreptare; iar nouă, tuturor celor din nevoi, dăruiţi-ne ajutor şi mângâiere, izbăvindu-ne de mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră, iar la ziua Judecăţii învredniceşte-ne stării celei de-a dreapta Sa, împreună cu toţi Sfinţii, în vecii vecilor. Amin.

Condacul 1

Pe vârfurile sihaştrilor, candelele nestinse ale Moldovei, lauda Bisericanilor, pe iubitorii de linişte şi de nevoinţe pentru Hristos, pe îndreptătorii călugărilor să-i lăudăm noi, credincioşii; că, prin nevoinţele pustniciei s-au ridicat de la cele pământeşti şi, cu Hristos, Mirele ceresc, s-au unit, Căruia se roagă să ne izbăvească din patimi şi din necazuri, pe noi, cei ce cântăm: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi, rugători către Dumnezeu pentru sufletele noastre!