Sinaxar Aflarea moaştelor Sfinţilor Mc. din Constantinopol

Aflarea moaştelor Sfinţilor Mc. din Constantinopol

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 22 Feb 2026

Pe vremea când la Roma stăpâneau împăraţi păgâni, multe şi grele prigoniri au avut de îndurat creştinii. În timpul acestor persecuţii au suferit mucenicie pentru Hristos mulţi martiri ai credinţei creştine. Trupurile acestor sfinţi mucenici au fost luate şi îngropate de creştini cu cinste „prin case, prin grădini şi prin alte locuri ascunse de prigonitori. În acest chip au fost îngropate şi în părţile Evgheniei, lângă Bizanţ, mulţime de moaşte de sfinţi mucenici, răpuşi pentru credinţa în Hristos. Şi vreme îndelungată au stat acolo, neştiute şi necunoscute de nimeni” (Proloagele). Pe vremea împăratului Heraclie (610‑641) s‑au găsit aceste sfinte moaşte prin descoperire dumnezeiască, pentru că în locurile unde fuseseră îngropate se vindecau bolnavi şi era bună mireasmă. Astfel s‑au descoperit, în părţile Evgheniei, moaştele multor sfinţi mucenici, al căror nume nu era cunoscut. Aici a venit Patriarhul Toma al Constantinopolului împreună cu un mare sobor de preoţi şi însoţit de numeroşi credincioşi, au aflat sfintele moaşte întregi şi nestricate, le‑au luat şi le‑au aşezat în biserică. După aceasta i s‑a descoperit unui cleric cu viaţă aleasă, Nicolae caligraful, că între moaştele descoperite sunt şi cele ale Sfântului Andronic şi ale Sfintei Iunia. Aceştia împreună cu ceilalţi sfinţi mucenici descoperiţi atunci sunt pomeniţi astăzi, 22 februarie, în ziua aflării cinstitelor lor moaşte.

 

