Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor

Sfântul Mucenic Nichifor (†260) era din Antiohia Siriei. În acest oraş important al lumii antice era un preot ce se numea Saprichie şi care era prietenul Sfântului Nichifor. Mineiul ne spune că Saprichie, „din îndemn diavolesc, s-a pornit cu ură asupra Sfântului Nichifor”. Când Saprichie a fost prins de slujitorii zeităţilor păgâne şi supus chinurilor, „Sfântul Nichifor a trimis la el mijlocitori, cerându-i iertare, dar acesta nu a voit să audă rugăciunile lui”. Văzând Sfântul Nichifor că preotul Saprichie este dus să i se taie capul, a venit îna­intea lui şi i-a cerut iertare. Sfântul Nichifor „aducându-i aminte de poruncile lui Hristos privitoare la dragostea creştină, Saprichie nu l-a ascultat. Şi, trecând prin multe chinuri şi apropiindu-se de cunună şi de răsplată, ca unul care urma să fie jertfit pentru Hristos, Saprichie n-a primit să-i dea Sfântului Nichifor iertare şi, dezbrăcat fiind de ajutorul lui Dumnezeu, a zis călăilor: «Lăsaţi-mă, că voi aduce jertfă idolilor». Atunci Sfântul Nichifor, văzând aceasta, s-a dat pe sine călăilor şi, mărturisind pe faţă pe Hristos, i s-a tăiat capul”. Aşa şi-a sfârşit viaţa muceniceşte Sfântul Nichifor, în locul lui Saprichie, în a noua zi a lunii februarie, luând cununa biruinţei de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi „stând înaintea Lui, în ceata Sfinţilor Mucenici, care cinstesc pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Unul în Treime Dumnezeu, Căruia se cuvine cinstea şi închinăciunea, slava şi stăpânirea în veci” (Proloagele).