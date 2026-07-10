Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei

Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei (†319) L-au mărturisit pe Hristos cu preţul vieţii. Ei sunt creştinii care, pentru credința lor, au fost martirizaţi pentru mărturisirea Evangheliei aduse lumii de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aceşti Mucenici sunt modele excepţionale de urmare a lui Hristos. Pe jertfa lor şi a celorlalţi mucenici s-a zidit Biserica, iar mărturia lor stă la baza modelului creştin de mărturisire a Domnului nostru Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul neamului omenesc.

Martirii pe care-i sărbătorim astăzi L-au mărturisit pe Hristos în timpul domniei împăratului Liciniu (308-321). În oraşul lor, Nicopolea Armeniei, creştinii erau persecutaţi. Ei „erau prinşi şi omorâţi, dar numărul lor, în loc să scadă, creştea fără încetare. Credinţa în Hristos luminase în acel oraş şi cugetele căpeteniilor, între care se aflau Leontie, Mavrichie, Daniil şi Antonie. Aceştia, fără vreo teamă, îşi arătau credinţa lor în Hristos cel înviat din morţi. Pentru aceasta au îndurat chinuri pe care numai o minte rătăcită le putea născoci şi, împreună cu ei, au pătimit şi alţi 41 de creştini. Ei au primit neveştejitele cununi ale muceniciei, sfârşindu-şi prin foc viaţa lor pământească, în anul 319”, după cum aflăm din Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, în volumul XI pe luna iulie.