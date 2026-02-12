Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, Patriarhul Alexandriei

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 13 Feb 2026

Sfântul Cuvios Martinian (sec. IV-V) era din Cezareea Palestinei şi s-a născut în timpul domniei împăratului Constanţiu (337-361). La 18 ani a părăsit casa părintească şi s-a retras în sihăstrie, locuind într-o peşteră şi ducând viaţă pustnicească vreme de 25 de ani. Vestea despre nevoinţele sale duhovniceşti s-a răspândit şi mulţi veneau să primească sfat de la Sfântul Martinian. El a primit darul de a face minuni. O femeie desfrânată, Zoe, din Cezareea Palestinei, auzind cuvintele de laudă spuse de popor despre Sfântul Martinian, a venit să-l ispitească pe Cuvios. Dumnezeu l-a ferit pe Sfântul Martinian de ispită, iar femeia păcătoasă s-a pocăit şi la îndemnul lui a intrat în Mănăstirea Sfintei Paula din Betleem. În timpul acestei ispitiri, Cuviosul Martinian, pentru că a fost pe puctul de a ceda ispitei, a făcut foc din nişte vreascuri uscate şi s-a aruncat în el. „Şi aşa, arzându-se pe sine, şi-a smerit sălbăticia trupului” (Proloagele). Sfântul vindecându-se de rănile provocate de foc pentru a se feri de ispitele trupeşti a părăsit chilia sa şi a mers pe o mică insulă de piatră. Aici a trăit 10 ani în asceză şi rugăciune. Din cauza unei furtuni, o corabie s-a scufundat şi din naufragiu a scăpat o fată pe nume Fotini, care a ajuns pe insula unde era Cuviosul. Acesta i-a lăsat  hrana şi adăpostul său fetei, iar el a plecat pe mare cu ajutorul unor delfini care l-au dus până la ţărm. Sfântul Martinian a pribegit din loc în loc, ajungând la Atena, unde a intrat în biserica cea mare a acestui oraş şi s-a întins pe pământ în faţa episcopului locului şi şi-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. „Prin el, şi cele două femei, Zoe şi Fotini, şi-au săvârşit viaţa, dobândind de la Duhul Sfânt semnele sfinţeniei” (Proloagele). 

