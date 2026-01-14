Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sinaxar Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 15 Ianuarie 2026

Sfântul Cuvios Pavel Tebeul a trăit în secolele 3 şi 4, fiind considerat primul ascet care s-a retras în „cele mai dinăuntru ale pustiului”, primul eremit sau pustnic.

El era egiptean, din Tebaida de Sus, fiind bogat și învățat. A fugit în pustie în timpul perse­cuției împăratului Deciu din anul 250, pe când avea vârsta de 20 de ani. A rămas în deșert pentru toată viața. Aici şi-a schimbat viaţa, nevoindu-se în post şi rugăciune. Biruind patimile prin nevoinţă, cunoscând pacea nepătimirii şi bucuriile vieţii de rugăciune, a ajuns la măsura bărbatului desăvârşit. Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, auzind despre el, l-a căutat în pus­tie și, găsindu-l, a povestit apoi despre viața lui îmbunătățită, locul anevoios în care trăise și celelalte osteneli pe care le-a făcut în viața lui de 113 ani, din care nouă decenii le-a petrecut în asceză în pustiul Egiptului.

Sfântul Cuvios Ioan Colibaşul s-a născut la Constantinopol, în timpul împăratului Leon cel Mare (457-474), într-o familie senatorială. Tatăl său era senatorul Eutropie, ocupând o demnitate importantă la curtea imperială, iar mama lui se numea Teodora.

Din copilărie a arătat o mare râvnă pentru cele sfinte, de aceea părinţii i-au dăruit o mică Evanghelie ferecată cu aur, pe care o purta cu el. Un monah din mănăstirea numită a celor neadormiţi l-a sfătuit să părăsească şcoala unde învăţa. El a plecat din Constantinopol şi a intrat în mănăstirea neadormiţilor din apropierea oraşului imperial. Aici a petrecut în asceză şi rugăciune împlinind cu multă râvnă ascultările monahale.

Fiind marcat de dorul de părinţi, a vorbit cu egumenul de la care a primit binecuvântare să iasă din mănăstire. El s-a aşezat într-o colibă lângă casa părintească. Aici a trăit necunoscut de părinţii săi, ca un străin, fiind umilit în dese rânduri de slugile din casa părintească. A continuat să ducă o viaţă ascetică, împletită cu rugăciunea, prin care a dobândit desăvârşirea duhovnicească. Fără să se facă cunoscut, a trăit în sărăcie în coliba de lângă casa părinţilor săi, până în momentul în care, ştiind că se apropie sfârşitul vieţii sale, a chemat-o pe mama sa şi, arătându-i Evanghelia ferecată cu aur, i-a spus că este fiul ei. Cuviosul şi-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, lăsând să fie îngropat în coliba lui. Peste mormântul sfântului, părinţii săi au ridicat o sfântă şi slăvită biserică.

