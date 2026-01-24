Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)

Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 24 Ianuarie 2026

Sfânta Cuvioasă Xenia din Roma a trăit în secolul 5. Ea s‑a născut în familia unui senator roman, care era bun creştin. Ajunsă la vârsta tinereţii, a fugit de acasă cu două dintre slujnicile sale, dorind să urmeze viaţa monahală. Ajungând în insula Kos au cunoscut pe preotul şi egumenul Pavel, care venea de la Locurile Sfinte, şi l‑au rugat să le fie îndrumător duhovnicesc. La îndemnul lui au mers în cetatea Milasa şi, cu aurul pe care‑l luase Sfânta Xenia din casa părintească, au ridicat o biserică în cinstea Sfântului Ştefan, întâiul Mucenic, iar lângă ea au zidit chilii, ctitorind o mică obşte monahală. Râvna şi nevoinţa Sfintei Xenia au determinat şi alte tinere să‑i urmeze exemplul de trăire duhovnicească. Fericita Xenia a dus în acest loc, timp de ani îndelungaţi, o viaţă cu adevărat cerească. Drept aceea, a primit de sus şi un semn pentru buna petrecere a vieţii sale. Îndată după moartea ei, fiind amiază şi soarele strălucind, s‑a ivit pe cer o cruce din stele luminoase, cuprinsă într‑un cerc de stele, semn care părea a fi ca o cunună dată fericitei de la Dumnezeu, proslăvind ostenelile şi râvna dragostei sale pentru Hristos, de vreme ce după îngroparea trupului ei n‑a mai fost văzut semnul acela. Una dintre slujnicele ei a mărturisit din ce neam şi din ce ţară se trăgea sfânta, precum şi numele ei de botez, Eusebia. Dorind să rămână necunoscută, şi‑a luat numele de Xenia, care înseamnă „cea străină”. Aşa a trăit viaţă îngerească în trup omenesc Cuvioasa Xenia. Când a rânduit Dumnezeu, s‑a mutat la viaţa veşnică din Împărăţia cerească a Mirelui Hristos.

 

Citeşte mai multe despre:   Sfanta Xenia
vezi toate ›Alte articole din Sinaxar
TOP 6 Sinaxar