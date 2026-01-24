Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)

Sfânta Cuvioasă Xenia din Roma a trăit în secolul 5. Ea s‑a născut în familia unui senator roman, care era bun creştin. Ajunsă la vârsta tinereţii, a fugit de acasă cu două dintre slujnicile sale, dorind să urmeze viaţa monahală. Ajungând în insula Kos au cunoscut pe preotul şi egumenul Pavel, care venea de la Locurile Sfinte, şi l‑au rugat să le fie îndrumător duhovnicesc. La îndemnul lui au mers în cetatea Milasa şi, cu aurul pe care‑l luase Sfânta Xenia din casa părintească, au ridicat o biserică în cinstea Sfântului Ştefan, întâiul Mucenic, iar lângă ea au zidit chilii, ctitorind o mică obşte monahală. Râvna şi nevoinţa Sfintei Xenia au determinat şi alte tinere să‑i urmeze exemplul de trăire duhovnicească. Fericita Xenia a dus în acest loc, timp de ani îndelungaţi, o viaţă cu adevărat cerească. Drept aceea, a primit de sus şi un semn pentru buna petrecere a vieţii sale. Îndată după moartea ei, fiind amiază şi soarele strălucind, s‑a ivit pe cer o cruce din stele luminoase, cuprinsă într‑un cerc de stele, semn care părea a fi ca o cunună dată fericitei de la Dumnezeu, proslăvind ostenelile şi râvna dragostei sale pentru Hristos, de vreme ce după îngroparea trupului ei n‑a mai fost văzut semnul acela. Una dintre slujnicele ei a mărturisit din ce neam şi din ce ţară se trăgea sfânta, precum şi numele ei de botez, Eusebia. Dorind să rămână necunoscută, şi‑a luat numele de Xenia, care înseamnă „cea străină”. Aşa a trăit viaţă îngerească în trup omenesc Cuvioasa Xenia. Când a rânduit Dumnezeu, s‑a mutat la viaţa veşnică din Împărăţia cerească a Mirelui Hristos.