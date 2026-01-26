Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, era de loc din Basarabia, din satul Răzălăi, ținutul Soroca. El s-a născut la 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan, în familia preotului Anania Mihalache și a soției sale, Teodosia. Rămâne orfan de tată, iar mama sa intră în mănăstire, şi el este dat în grija unchiului său, ierodiaconul Teofilact. Alături de acesta merge în obștea Mănăstirii Frumoasa, din Basarabia, apoi la Mănăstirea „Sfântul Spiridon” din Iași.

De aici merg la Mănăstirea „Sfântul Samuil” din Focșani şi apoi la Buzău, unde este călugărit, primind numele de Iosif de la Episcopul Chesarie, care-l hirotoneşte diacon. Studiază la Seminarul din Buzău şi la Academia „Sfântul Sava” din București. Este hirotonit Episcop-vicar al Mitropoliei Țării Româ­nești, cu titulatura Iosif al Mirelor. În 1873 este ales Episcop al Argeşului, iar doi ani mai târziu, Mitropolit al Moldovei, împlinindu-și cu multă osârdie chemarea și slujirea arhierească. Lui i se datorează terminarea construcţiei Catedralei Mitropolitane din Iași în anul 1886, începută de Mitropolit Veniamin Costachi.

În timpul păstoririi sale la Iaşi au fost restaurate bisericile „Sfântul Nicolae”-Domnesc și „Sfinții Trei Ierarhi”. În anul 1889 a mutat de la Mănăstirea „Trei Ierarhi” la Catedrala Mitropolitană moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, punându-le în raclă nouă de argint. Mitropolitul Iosif a fost un om milostiv, care a dus o viaţă plină de sfinţenie. Păstorind cu vrednicie Mitropolia Moldovei vreme de douăzeci și șapte de ani, s-a mutat la cereștile lăcașuri cu pace în anul 1902, în ziua de 26 ianuarie. Poporul l-a numit Iosif cel Sfânt și Milostiv.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 5-6 octombrie 2017, l-a trecut în rândul sfinților, cu zi de pomenire 26 ianuarie.