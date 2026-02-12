Sf. Ier. Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Mc. Hristea

Sfântul Ierarh Meletie, Arhi­episcopul Antiohiei († 381), era de neam din Armenia. Părinţii săi au fost creştini, cu o viaţă închinată urmării lui Hristos. De la ei a primit valorile credinţei creştine, care l-au călăuzit în drumul său spre desăvârşire duhovnicească. Datorită vieţii sale curate, a înţelepciunii şi mai ales a dragostei sale faţă de Dumnezeu şi aproapele a fost silit să fie hirotonit Episcop în Sevastia Armeniei. Nu după mult timp a fost mutat ca Episcop al Veriei din Siria. Sfântul ierarh a trăit din timpul domniei împăratului Constanţiu (337-361), fiul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, până în vremea împăratului Teodosie cel Mare (379-395).

Această perioadă a fost una foarte frământată pentru Biserică, deoarece Sfinţii Părinţi s-au luptat să apere ortodoxia primului Sinod Ecumenic de la Niceea din 325 împotriva învăţăturilor eretice ariene. Din cauza acestor dispute doctrinare Biserica din Antiohia era într-o stare precară, după ce Sfântul Eustatie fusese exilat în 331, iar după el au fost ierarhi arieni. După ce ierarhul arian Eudoxie a fost mutat de la Antiohia la Constantinopol, a rămas vacant scaunul arhieresc antiohian.

În acest context frământat este ales Arhiepiscop al Antiohiei Sfântul Meletie. El ia măsuri pentru apărarea dreptei credinţe împotriva ereziei ariene. Din această cauză este îndepărtat din scaunul de arhiepiscop, doar după o lună, de împăratul Constanţiu, în urma intervenţiei arienilor. Când vine la conducerea Imperiului Roman împăratul Iulian Apostatul (361-363), ierarhii ortodocşi s-au putut întoarce în eparhiile lor. Sfântul Meletie revine în scaunul de Arhiepiscop al Antiohiei. Când Iulian Apostatul a început lupta împotriva creştinilor, pentru a restaura păgânismul, Sfântul Meletie este exilat.

Se întoarce pe tronul de Arhi­episcop al Antiohiei în timpul împăratului Iovian (363-364). Va fi exilat pentru a treia oară de către împăratul arian Valens (364-378). Revine în anul 378 sub domnia împăratului ortodox Graţian (367- 383) şi se străduieşte să întărească dreapta credinţă în Arhiepiscopia Antiohiei. Convoacă un sinod în anul 379 în care sunt condamnate învăţăturile greşite ale vremii sale. În timpul domniei împăratului Teodosie cel Mare participă la Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol din 381. Sfântul Meletie s-a mutat la Domnul chiar în timpul lucrărilor acestui sinod ecumenic la Constantinopol.