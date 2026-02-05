Sf. Ier. Vucol, Episcopul Smirnei, şi Fotie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare şi Ioan din Gaza (Harţi)

Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei (†100), s-a născut în părţile Smirnei, oraş din Asia Mică. Din copilărie a trăit în deplină curăţie trupească şi sufletească. A trăit în epoca apostolică din primul secol creştin, când Sfinţii Apostoli au vestit lumii Evanghelia primită de la Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul Vucol a îmbrăţişat credinţa în Hristos, devenind un propovăduitor al învăţăturii creştine. Este hirotonit episcop de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul pentru cetatea Smirna. Aici a păstorit cu cinste, înţelepciune şi dragoste pe cei ce-I urmau lui Hristos, aducând pe mulţi păgâni la credinţa creştină. Înainte de a trece din această lume, l-a lăsat ca episcop în Smirna pe Sfântul Policarp.

Sfântul Ierarh Fotie, Patriarhul Constantinopolului (†897), s-a născut în Constantinopol în anul 810, din părinţi dreptcredincioşi, Serghie şi Irina, care au suferit prigoană pentru cinstirea sfintelor icoane în timpul împăraţilor iconoclaşti. Prin părinţii săi era rudă cu împărăteasa Teodora şi Patriarhul Tarasie. El a studiat ştiinţele profane şi teologia, mai ales textele biblice din Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi. A fost hirotonit ierarh şi instalat ca patriarh al Constantinopolului de Crăciun, în anul 857. Sfântul ierarh a păstorit cu înţelepciune Biserica din Bizanţ. Mustrând păcatele împăraţilor, a fost îndepărtat din scaunul de patriarh. A fost repus în demnitatea de patriarh, slujind ca un vrednic păstor al turmei lui Hristos. El a scris texte pentru apărarea dreptei credinţe, dintre care amintim Mistagogia Duhului Sfânt. Sfântul Fotie pune bazele misiunii de încreştinare a popoarelor slave. Patriarhul Fotie este una dintre cele mai mari personalităţi creştine ale veacului al IX-lea.

Sfinţii Cuvioşi Varsanufie cel Mare şi Ioan din Gaza au trăit în secolul al VI-lea. Cuviosul Varsanufie s-a născut în Egipt şi a devenit monah de tânăr. S-a învrednicit de darul vestirii celor viitoare şi tămăduia adesea neputinţele sufleteşti şi trupeşti ale celor ce-i cereau ajutorul. El a dus o viaţă ascetică la mănăstirea avvei Serid de lângă oraşul Gaza. L-a primit ca ucenic pe Ioan, care, sub îndrumarea sa, „a atins mari măsuri duhovniceşti”. Cuviosul Ioan a avut darul prorociei, anunţând inclusiv ziua plecării sale din această lume. El s-a mutat la Domnul înaintea Cuviosului Varsanufie, care a trecut la viaţa veşnică în anul 540.