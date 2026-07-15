Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; Sf. Mc. Iulia

Sfântul Sfinţit Mucenic Atinoghen (†311) era din Sevastia Capadociei. El a fost contemporan cu domnia împăratului Diocleţian (284-305). Sfântul Atinoghen a fost sfinţit episcop în Pidahtoea din Armenia. Aici a ridicat o mănăstire. De la Sfântul Vasile cel Mare ştim că Sfântul Atinoghen este autorul imnului Lumină lină. Dregătorul Filomarh al Sevastei l-a arestat pentru propovăduirea Evangheliei. Alături de el au fost arestaţi şi cei 10 ucenici ai săi: Righin, Maxim, Patrofil, Amon, Teofrast, Cleonic, Petru, Isihie şi alţi doi, ale căror nume nu s-au păstrat. Ei au răbdat multe chinuri pentru credinţa în Hristos, rămânând până la capăt creştini. După ce ucenicii săi au fost martirizaţi „cu sabia de păgâni”, Sfântul Atinoghen a cerut dregătorului să primească mucenicia în mănăstirea sa. Dregătorul i-a îndeplinit cererea. Ajunşi la mănăstire, Sfântul s-a rugat şi apoi şi-a plecat capul şi a fost martirizat prin tăierea capului. Moaştele Sfântului au fost duse în Armenia de Sfântul Grigorie Luminătorul.

Sfânta Muceniţă Iulia (sec. VII) s-a născut în Cartagina, într-o familie creştină. În copilărie a fost luată de perşi şi dusă ca sclavă în Siria. Ea şi-a păstrat credinţa creştină ţinând posturile şi rugându-se mult lui Dumnezeu. Stăpânul ei a încercat să o atragă la păgânism, dar ea a refuzat, rămânând creştină. Stăpânul său a plecat cu marfă în Galia şi a luat-o şi pe ea în această călătorie. Pe drum, corabia în care călătoreau s-a oprit în insula Corsica. Aici stăpânul ei a decis să participe la o sărbătoare păgână. Sfânta Iulia a rămas pe corabie. „Corsicanii l-au îmbătat cu vin pe negustor şi pe însoţitorii săi şi, după ce au căzut într-un somn adânc, au luat-o pe Iulia de pe corabie. Sfânta Iulia nu s-a temut să spună că este creştină, iar păgânii sălbatici au ridicat-o pe o cruce şi aşa a primit cununa muceniciei. Un înger al Domnului le-a descoperit unor călugări de pe insulă martiriul Sfintei Muceniţe Iulia, iar aceştia au luat trupul ei şi l-au îngropat în biserica mănăstirii lor. În jurul anului 763, moaştele Sfintei Muceniţe Iulia au fost mutate la o mănăstire de maici din oraşul Brescia” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul XI, luna iulie).