Binecuvântarea Sfântului Nicolae pentru credincioșii români din Germania

În perioada recentă a avut loc, în patru comunități românești din Germania, un pelerinaj istoric cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, o delegație condusă de părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Nou din București, a adus în pelerinaj, spre închinare, mâna dreaptă a Sfântului Nicolae în comunitățile parohiale românești din Münster, Dormund, Mönchengladbach și Frankfurt pe Main.

Mii de credincioși ortodocși români, dar și de alte naționalități, au venit să îl cinstească pe sfântul făcător de minuni, să se roage împreună și să ceară prin mijlocirea sa binecuvântarea lui Dumnezeu. Au fost zile de rugăciune și de priveghere în cinstea Arhiepiscopului Sfânt al Mirelor Lichiei, iar preoții și credincioșii din comunitățile vizitate au apreciat în mod deosebit evenimentul istoric al aducerii spre închinare a cinstitului odor. La Frankfurt, credincioșilor români li s‑au alăturat și sute de tineri, însoțiți de preoții comunităților ortodoxe antiohiană și grecească din oraș, care au rostit în limbile arabă și greacă Acatistul Sfântului Nicolae și s‑au rugat pentru pacea lumii.