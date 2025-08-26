Binecuvântarea unui nou început la mănăstirea românească din Pirineii Catalani

Data: 26 August 2025

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s‑a aflat în zilele de 23‑24 august la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Pirineii Catalani, Spania, se arată pe obispadoortodoxo.es. Ierarhul a săvârșit aici Sfânta Liturghie și a binecuvântat obștea, care a achiziționat o nouă proprietate pentru așezământul monahal.

Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei a funcționat până de curând în clădirea unui fost seminar catolic din Vilaller, o localitate din Pirineii Catalani. După mai multe căutări pentru achiziționarea unui spațiu, cu ajutorul statului român a fost cumpărată o proprietate de 13 hectare care se află în localitatea Sant Esteve de la Sarga, Tremp. Costul total a fost de 670.000 de euro, dintre care 500.000 au fost oferiți de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Se dorește continuarea lucrării începute la Vilaller și, mai ales, întărirea dimensiunii duhovnicești și a rugăciunii, aceasta fiind lucrarea de căpetenie a unei mănăstiri ortodoxe.

Sâmbătă seara, 23 august, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei a participat la slujba Vecerniei Mari cu Litia, săvârșită de către părintele stareț Ignatie Căpâlna în paraclisul mănăstirii. A doua zi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, avându‑i alături pe părintele stareț Ignatie și pe arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial. Răspunsurile liturgice au fost oferite de arhidiaconul Marian Dima, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, și de psaltul Florin Nechifor.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei a vorbit despre recunoștință și iertare ca fiind cele mai importante aspecte ale vieții creștinului: `La Sfânta Liturghie Îi mulțumim lui Dumnezeu atât pentru cele pe care le cunoaștem, cât și pentru cele pe care nu le știm. Sunt păcate de care suntem conștienți și pe care Dumnezeu ni le‑a iertat, dar există și păcate săvârșite fără să știm că sunt păcate, și pe acestea nu le mărturisim la spovedanie. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte greșelile făcute cu știință și cele făcute din neștiință. Atunci când ne rugăm cu smerenie și stăruință, Dumnezeu ne iartă toate păcatele. Dar și noi, la rândul nostru, trebuie să iertăm semenilor, așa cum face Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune un cuvânt minunat: «Omul se aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu atunci când iartă». Același adevăr îl regăsim și în rugăciunea Tatăl nostru - singura rugăciune pe care Mântuitorul ne‑a lăsat‑o, la cererea Apostolilor, care I‑au spus: «Doamne, învață‑ne să ne rugăm»”.

În încheiere, părintele stareț Ignatie a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei pentru slujirea și inaugurarea noului așezământ monahal, precum și credincioșilor pentru implicare în buna desfășurare a activităților.